"Зайві" субсидії виплатять на картки: кому і коли чекати грошей

Субсидії скоро виплатять, але вони будуть невеликими / Фото: Сьогодні

З травня всіх українців перевели на отримання субсидій "живими грошима". Тобто кошти тепер надходять безпосередньо одержувачу, а не державному Ощадбанку, який оплачує частину рахунку за нього. У зв'язку з цим зекономлені надлишки безготівкових субсидій теж повинні перевести одержувачам.

Розрахунок здійснюється за станом на 1 червня цього року. Зараз гроші отримують ті, у кого є особисті рахунки в Ощадбанку. Всім іншим доведеться почекати – крайній строк виплат настає аж у грудні.

Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики.

"Зараз таке перерахування здійснюється для одержувачів, які мають відкриті рахунки в Ощадбанку, тому відповідні кошти найближчим часом повинні бути відображені на банківському рахунку. Якщо ж отримувач не має відкритого рахунку Ощадбанку, то в такому випадку для отримання зекономлених сум субсидії рахунок слід відкрити до грудня поточного року" , – зазначили у відомстві.

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Документи потрібно подати заново

Всі, хто отримував безготівкову субсидію через Ощадбанк, повинні заново подати документи для перепризначення виплат. Ще дві категорії, яким субсидії не перепризначать "автоматом":

домогосподарства, яким субсидія була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень, внутрішньо переміщені особи);

домогосподарства, чия субсидія була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих в житловому приміщенні, що не проживають за місцем реєстрації.

Нагадаємо, строк подачі заяв на субсидії продовжений до 1 жовтня. Однак субсидію все одно призначать з травня цього року заднім числом.

А в Мінсоцполітики раніше зазначали, що через помилки на місцях українцям в окремих містах досі не перепризначували субсидії на оплату комуналки. В яких саме містах виникли проблеми, відомство промовчало.