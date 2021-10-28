Lidl заходить до України: що продаватиме головний конкурент АТБ

Окрім розвитку власних торгових марок, Lidl інвестує в свою ініціативу "Get Fresh" / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні незабаром з'явиться перший супермаркет Lidl, який становитиме конкуренцію українській мережі АТБ. У цих магазинах продаватимуть товари власних торгових марок та європейської якості – саме так Lidl діє у всіх країнах, де працює.

Що продають у Lidl

У Lidl вісім із десяти товарів на прилавках належать власним торговим маркам. Компанія виробляє свої засоби для чищення, каву, овочі, фрукти. Такі товари коштують набагато дешевше. У той же час вони, за словами представників компанії, якісні. Виробники дотримуються найжорсткіших норм та стандартів.

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Компанія виробляє:

молочні продукти PILOS та MILBONA;



м'ясні продукти DULANO та PIKOK;



рибні продукти NAUTICA;



морозиво – GELATELLI та BON GELATI;



кава BELLAROM та чаї LORD NELSON.



Які товари обирають покупці

Не всіма товарами від Lidl задоволені покупці. На деякі з них надходить багато скарг. Видання The Sun опублікувало список продуктів, на які найчастіше скаржаться люди.

Купувати не радять засоби для чищення, печиво Towergate, фруктовий солодовий батон, заморожену піцу. Але радять випічку, в тому числі булочки з корицею, круасани, булочки з шоколадом, булочки з родзинками, яблука, пончики з льодом, заморожені бургери з гострою квасолею, сушені макарони Baresa, таблетки для посудомийної машини та засіб для видалення накипу W5.

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/ Фото: The Sun

Власні торгові марки та акцент на свіжість

Крім розвитку власних торгових марок, Lidl інвестує в свою ініціативу "Get Fresh", спрямовану на розширення асортименту свіжих органічних продуктів – м'яса, фруктів та овочів. При виході на український ринок Lidl може почати активно співпрацювати з українськими фермерами. Але для цього їм доведеться відмовитися від шкідливих добавок та пестицидів.

"Компанія добре працює з місцевими постачальниками і використовує маркетингову комунікацію для їхнього In-store просування, формуючи позитивне сприйняття покупцями. Для нашого ринку широкий асортимент продуктів місцевих виробників може бути під питанням, так як є сценарії жорсткої конкурентної боротьби з боку Lidl, коли місцеві продукти у їх магазинах практично відсутні. Ключовою перевагою Lidl для українського ринку можуть стати недорогі якісні імпортні продукти та власні торгові марки", – коментує експерт Юлія Дзюба.

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Раніше ми повідомляли, що, на думку експертів, найбільша європейська мережа супермаркетів Lidl, за прикладом якої відкривалися перші магазини АТБ, навряд чи з'явиться в Україні до 2022 року.

Нагадаємо, що в Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку Секретаря РНБО Олексія Данілова, є спецоперацією російських спецслужб.