Lidl заходить на український ринок. Як виглядатимуть супермаркети конкурента АТБ

Lidl зводить всі витрати до мінімуму / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні незабаром може з'явитися найбільша європейська мережа Lidl, яку у 90-х копіювали власники АТБ. У європейських супермаркетах акцентують увагу на товарах власних торгових марок і економлять на оформленні вітрин – товар викладають прямо в ящиках один на інший.

На сайті компанії йдеться, що головною перевагою Lidl є доступність товарів, що робить її конкурентом найбільшої української мережі АТБ.

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"Ми показуємо наші продукти у спеціальних коробках, а не поповнюємо запаси і складаємо їх окремо. Наші співробітники просто замінюють коробки в міру необхідності, економлячи години щотижня", – йдеться на сайті.

Також покупцям пропонують приносити свої сумки, а не купувати вже пакетований товар. А компанія зводить усі витрати до мінімуму.

Фото: Derry Journal

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"У лідера ринку, АТБ – технологічний відрив не менше 10 років. Але при системному підході, виборі правильної стратегії та команди, Lidl зможе скласти йому гідну конкуренцію", – розповідає співзасновник та голова правління Асоціації рітейлерів України Андрій Жук, .

Експерти вважають, що запуск європейської мережі прискорить закриття "Екомаркету" та "Великої кишені" в Україні. Вони не зможуть витримати конкуренції.

А для українців запуск може призвести до:

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більш вигідних цін на імпортні овочі та фрукти;

зростання конкуренції, як наслідок, зниження цін;

нових стандартів якості продуктів харчування;

появі ширшого асортименту імпортної продукції.

Фото: Derry Journal

Lidl – головний конкурент АТБ

Бізнес-модель Lidl у 90-х намагалися копіювати дніпропетровські бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун та Сергій Тарасюк. Вони продавали товари на палетах, а замість комфорту покупцям пропонували низькі ціни. Але у них подібне не спрацювало – довелося обладнати стелажі та сортувати товари для зручності покупців.

Найбільша українська мережа АТБ налічує понад 1200 магазинів. Вона багато років працювала у форматі дискаунтера, але з ширшим асортиментом. Проте останнім часом компанія почала міняти концепцію – з'явилися сучасні чорні магазини. Також вона працює над покращенням магазинів та власних товарів.

/ Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що в Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку Секретаря РНБО Олексія Данилова, є спецоперацією російських спецслужб.