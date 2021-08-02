Пільговий період. Власники "євроблях" принесли бюджету мільйони гривень

Власники не легалізованих автомобілів на іноземних номерах почали оформляти свої авто з 15 червня за відносно невеликі гроші і без сплати штрафу в 170 тисяч гривень

В Україні розмитнили тисячі "евроблях" за пільговий період. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Pixabay

За півтора місяця (з 15 червня по 31 липня 2021) пільгового періоду за новою формулоювласники 17 тисяч "євроблях" розмитнили понад 17 тисяч автомобілів. В результаті до держбюджету потрапили понад 600 мільйонів гривень.

Ці дані опублікувала прес-служба Державної митної служби в своєму Telegram.

У липні визначився топ-5 лідерів:

Закарпатська митниця – 2797 автомобілів;

Київська митниця – 1 539 автомобілів;

Одеська митниця – 1487 автомобілів;

Чернівецька митниця – 1455 автомобілів;

Львівська митниця – 804 автомобілів.

Крім того, у відомстві нагадали про те, що можливість здійснити спрощене митне оформлення – тимчасова і власникам "євроблях" варто поквапитися. В такому випадку, українці заплатять меншу суму податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Також прес-служба опублікувала дві корисних посилання:

Інформація про положення і алгоритмах виконання зазначених законів знаходиться тут;

ВІДЕОінструкція по декларуванню авто – тут.

Пільгові правила

В середині червня Україна почав діяти пільговий період розмитнення "євроблях". Власники не легалізованих автомобілів з іноземними номерами з 15 червня почали оформляти свій транспортний засіб за відносно невеликі гроші і без сплати штрафу в 170 тис. гривень.

На таке оформлення держава виділила 150 днів – до 10 листопада 2021 року. Для учасників бойових дій строк продовжено до 8 лютого 2022 року.

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Раніше також повідомлялося, що на пільгове розмитнення "євроблях" встигнуть не всі. У цьому процесі багато що залежить від державних органів, причому не тільки українських.

За різними даними, кількість "євроблях" в Україні становить близько 500 тис.

При цьому "євробляхери" вимагали прийняття іншого закону. Вони хотіли повного скасування акцизу для всіх легкових авто.