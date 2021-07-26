Курс євро перші за рік впав нижче психологічної позначки

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 26 липня

Інвалюта різко подешевшала / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 23 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,05 грн;

1 євро – 31,85 грн;

1 злотий – 6,97 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

У порівнянні зі значеннями п'ятниці, 23 липня, долар просів відразу на 14 копійок. У попередній банківський день "зелений" впав в ціні на п'ять копійок. За тиждень – з 19 по 26 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 18 копійок. Американська валюта знаходиться на мінімумі з середини червня. Експерти вже пояснили "Сьогодні", чому долар впав так низько.

Курс євро за день впав на 18 копійок і пробив вниз психологічну позначку в 32 гривні. Це сталося вперше з 22 липня 2020 року.

Вартість 10 російських рублів 26 липня не змінилася. А польський злотий подешевшав на шість копійок.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У п'ятницю, 23 липня, долар на міжбанку подешевшав на 11 копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,04/27,06 грн (купівля/ продаж). Євровалюта впала в ціні відразу на 27 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,81/31,83 грн (купівля/ продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

→ У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

→ У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

→ МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

→ Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.