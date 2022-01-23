Курс долара прагне до 29. Купувати валюту, чи вже пізно?

НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Минулого тижня долар продовжив дорожчати, причому так швидко, що продавці валюти не встигали змінювати цінники. Що відбувається – розпочався новий обвал гривні, якого не було з 2015 року, чи все повернеться на круги свої і долар подешевшає?

У чому причина такого значного подорожчання долара, чого чекати до кінця січня і надалі, розповіли експерти "Сьогодні".

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Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Курс долара, який зупинив своє зростання на вихідні, з понеділка почав зростати, що називається, з місця у кар'єр – по 20 копійок на день, дійшовши до 28,54 грн/долар у готівковому продажу. Востаннє долар коштував так дорого 14 місяців тому, у листопаді 2020 року. Але з середи розпочався плавний відкат – на п'ять копійок, потім ще на п'ять. До п'ятниці курс стабілізувався на 28,44 грн/долар.

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Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) поступово звузився з 26 до 23 копійок, це давало надію на те, що подальшого стрімкого зростання курсу може і не бути.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 28,30 грн (на 35 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – також 28,30 грн (на 30 коп. дорожче, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 28,40 грн/долар, але при цьому курс купівлі не вищий за 28,20.

Нацбанк за тиждень послабив гривню на 50 копійок, при цьому психологічний рубіж 28 грн/долар залишився далеко позаду – на п'ятницю було 28,32 грн/долар. А у четвер – 28,40, тобто до вихідних гривня зміцнилася на 8 копійок. На понеділок, 24 січня, регулятор зберіг курс 28,32 грн/долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що на курс долара зараз впливають протилежні фактори: одні штовхають його вгору, інші уповільнюють цей рух, але не можуть надовго розвернути тренд у бік здешевлення.

"За долар": зростання попиту на валюту за невисокої її пропозиції та панічні настрої на ринку – вихід інвесторів з українських гривневих цінних паперів, а також останній невдалий аукціон Мінфіну з їх продажу.

"Проти долара": дії Нацбанку – підвищення облікової ставки рефінансування (відсоток, під який НБУ позичає гривню комбанкам) та продаж ним значних обсягів валюти на міжбанківському ринку.

"Нацбанк минулого четверга підвищив облікову ставку з 9% до 10% і збільшив вимоги до комбанків із резервування коштів на 2%, – аналізує Олег Пендзин. – Також регулятор продав цього тижня понад 400 млн доларів, щоб збити ажіотажний попит на валюту. Якби не ці дії, курс міг би злетіти вище за 29 грн/долар. Проте нерезиденти продовжують позбавлятися українських ОВДП, хоча прибутковість за ними зросла з 12% до 14% річних. Все це серйозно тисне на гривню".

Андрій Шевчишин уточнив, що портфель нерезидентів в ОВДП з початку року скоротився на понад 7,7 млрд грн (мінус 7%). Експерт очікує, що відтік збережеться.

"Останній аукціон з продажу ОВДП виявився провальним через низькі ставки, запропоновані Мінфіном, залучили трохи більше 4,1 млрд грн (тиждень тому було ще менше – 3,9 млрд грн), – каже Андрій Шевчишин. – Нерезиденти, як і раніше, мають великі можливості, щоб прискорити ослаблення гривні. І напружено стежать за новинами та перебігом переговорів США та РФ. Але навіть якщо нерезиденти не виявлять великої активності, ринок залишається у заручниках зростаючого товарно-продуктового та енергетичного імпорту".

Олександр Охріменко підрахував: якщо морози посиляться, про що говорять прогнози синоптиків, то "Нафтогазу" та газотрейдерам знадобиться щонайменше 2 млрд куб. м газу для безпечного проходження опалювального сезону.

"Це 1,8 млрд доларів, для ринку суттєвий обсяг", – акцентував експерт.

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів невтішні: гривня продовжить девальвувати.

Найбільш песимістичний Андрій Шевчишин.

"Стабілізація валютного ринку буде нетривалою, девальваційні ризики домінують, – аналізує Андрій Шевчишин. – Ринок продовжує очікувати на газові закупівлі, та збільшення продуктового і товарного імпорту. Відкат курсу розглядатиметься як можливість для покупок валюти за вигідними цінами. Нерезиденти та локальні інвестори після паузи можуть повернутися на ринок. Наступного тижня очікуємо на спроби долара вийти в зону максимумів цього січня – 28,65 грн/долар. На лютий починаємо цілитися на 29 грн/долар".

З ним погоджується і Максим Орищак. Експерт зазначив, що інвестори намагаються вгадати подальші дії Федеральної резервної системи США (аналог центробанку), пов'язані з монетарною політикою. Йдеться, зокрема, про підвищення процентної ставки, що зробить долар привабливішим як інвестицію.

"Іншими словами, є потужні фундаментальні чинники для подальшого ослаблення гривні проти долара. Наразі гривня трохи зміцнилася, але вже найближчим часом курс повернеться до 28,60 грн за долар", – упевнений Максим Орищак.

Олександр Охріменко каже, що висхідний тренд долара тривалий, до закінчення зимових холодів, коли не потрібно буде витрачати валюту на закупівлю газу. Але девальвувати гривні вище за 29 грн/долар не дозволить Нацбанк за рахунок валютних інтервенцій.

Олег Пендзин пов'язав курс гривні наступного тижня з результатами переговорів між США та РФ.

"Якби розпочалася брутальна риторика – курс гривні обвалився б ще більше, якби оголосили, що про все домовилися – гривня почала б зміцнюватися. Але знову прозвучали мало що значущі слова – значить, курс збережеться на нинішньому рівні", – пояснив він.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів розійшлися. Андрій Шевчишин радить все ж таки купувати валюту, але на відкатах, за максимально низьким курсом.

Інші спікери рекомендують зараз витратити надлишки гривні на заплановані великі покупки, продукти та промтовари тривалого зберігання. Це виявиться вигіднішим, оскільки інфляція найближчими місяцями помітно прискориться.