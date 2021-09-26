Курс долара знову пішов угору – яким він буде до кінця вересня

/ Фото: Сьогодні

Долар продовжує інтригу: другий тиждень поспіль його курс поводиться однаково – стабільність, невелике зниження, а під кінець тижня зростання. Ось і цієї п'ятниці тренд змінився на протилежний: долар подорожчав, хоч і не набагато. Куди піде курс долара до кінця вересня, з'ясували "Сьогодні".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Після стабільного курсу на минулих вихідних готівкова гривня за понеділок-четвер зміцнилася на 7 копійок, до 26,73 грн/долар у продажу і до 26,54 в купівлі. У п'ятницю тренд, як і тиждень тому, змінився: уже долар почав дорожчати. Поки на 7 копійок, досягши до 26,80 грн/долар у продажу і 26,60 в купівлі. Це на копійку менше, ніж було тиждень тому.

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Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) розширився з 17 до 20 коп., причому за рахунок купівлі валюти, а не продажу. Тобто інтерес банків і обмінників до доларового кешу знизився.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар, – 26,65 грн (на 5 коп. дешевше, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар, – 26,67 грн (теж на 5 коп. дешевше, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу, як правило, віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,75 грн/долар, при цьому курс купівлі – не вище 26,60.

Нацбанк після вихідних спершу послабив гривню на копійку, до 26,71 грн/долар, але з четверга почав її зміцнювати, причому помітно: до п'ятниці курс досяг 26,53 грн/долар (-14 коп. за тиждень). На понеділок, 27 вересня, Нацбанк встановив курс 26,64 грн/долар, послабивши гривню на 11 копійок.

Аналіз ситуації на ринку

Олег Пендзин зазначив, що аукціони Мінфіну з продажу цінних паперів зараз практично зійшли нанівець і не впливають на стан справ на валютному ринку. Але курс не зростає передусім тому, що імпортери пасивні, валюту переважно купують постачальники критичного імпорту (пальне, запчастини) і нерезиденти.

Пасивність імпортерів, за словами експерта, пояснюється складною епідеміологічною ситуацією і побоюваннями жорсткіших обмежень, що знизить продажу імпортних товарів. Тому немає сенсу робити значні закупівлі.

Нерезиденти продовжують виходити з українських ОВДП, з початку вересня відтік становив 4,2 млрд грн, в серпні – 7,6 млрд грн. Тобто вони позбулися більш ніж від 10% українських цінних паперів, а на виручені гривні купили валюту.

Олег Пендзин також стверджує, що Мінфін не виконує плани по залученню зовнішніх запозичень через аукціони з продажу ОВДП, сподіваючись на транш МВФ в 750 млн доларів, який повинен надійти до кінця цього року.

"У мене великі сумніви, що МВФ дасть нам ці гроші, бо Україна не виконує взяті зобов'язання за економічними показниками і реформування законодавства, – каже Олег Пендзин. – І тоді ближче до кінця року на тлі дефіциту валюти можливе різке зростання курсу вище 28 гривень за долар".

Олександр Охріменко впевнений, що на міжбанківському валютному ринку, як і раніше, загалом спостерігається баланс попиту і пропозиції.

"Невеликі ситуативні коливання тривають, готівковий ринок іде за міжбанком, але не більше. Варто звернути увагу на те, що посилився контроль з боку Нацбанку за ситуацією: регулятор стабільно купує символічні 5 млн доларів на день, ніби показуючи, що готовий викупити і більше, якщо курс долар почне опускатися до 26,5 грн, щоб не допустити надмірного зміцнення гривні. Це сигнал для тих гравців, які хотіли б заробити на спекулятивному зростанні курсі – нічого не вийде", – зазначив Олександр Охріменко.

З ним згоден і Максим Орищак: на його думку, валютні спекулянти у нас в країні поки не готові робити ставку на девальвацію гривні, тому немає різкого попиту на долари, що позначається на його невисокому і досить стабільному курсі. Але це не означає, що так буде завжди.

"Серед ризиків для гривні ми розглядаємо дешеву вартість долара, оскільки тенденція не змінюється з початку року. Цей фактор може провокувати конвертації з метою середньострокового утримання іноземної валюти", – зазначив Максим Орищак.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів загалом збігаються: значних потрясінь курсу до кінця цього місяця чекати не варто.

Олег Пендзин прогнозує, що весь останній тиждень вересня утримається так званий бічний тренд курсу, тобто незначні коливання вгору-вниз. Але готівкова гривня при цьому ослабне на 5-7 коп. в продажу, до 26,8-26,85 грн/долар з подальшим прицілом вже в жовтні на 27 грн за долар.

"Скоро кінець місяця і відшкодування ПДВ експортерам, яке стримає пропозицію валюти на ринку і сприятиме ослабленню гривні. Воно вже мало розпочатися, але покупців валюти недостатньо, і Нацбанку вдається зберігати рівновагу", – роз'яснив Олег Пендзин.

Олександр Охріменко каже, що невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду щодо долара на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"Наступного тижня не очікується ні істотної девальвації, ні істотної ревальвації гривні, можна сказати, що стабільність зашкалює. Коливання в межах 5-7 копійок будуть, але не більше", – прогнозує Олександр Охріменко.

Максим Орищак підтвердив свій попередній прогноз: з 27 вересня середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в рамках 26,6-27 гривень.

"Другий тиждень поспіль не змінюємо наш прогноз, бо всі фактори дають нам розуміння про стабільність валютного ринку країни. Ми врахували і монетарну політику України, з підвищенням ставки до 8,5%, і ситуацію навколо газових ризиків в Європі, що збільшує ризики інфляції в усьому світі, поповнення бюджету України за рахунок податкової амністії, падіння світових фондових індексів", – аргументував Максим Орищак.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко впевнений у стабільній гривні не тільки до кінця вересня, а й у жовтні. Тому гривневі вклади, як і раніше, залишаться вигіднішими валютних заначок.

Інші експерти радять поступово інвестувати у валюту, якщо її використання планується в середньостроковій перспективі – півроку і більше.

"Так, уже наприкінці вересня ми знаємо: бюджет України на 2022 рік формували з оглядом, що середній курс продажу долара США становить 28,6 грн. Ця інформація в медійному просторі може підігрівати попит на іноземні накопичення", – підсумував Максим Орищак.

Думку ще одного фінансового аналітика про те, що чекає гривню цьому року, дивіться в сюжеті.