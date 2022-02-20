Курс долара: чому знову "американські гірки"

На тижні, що минає, долар добре потріпав нерви українцям. За п'ять робочих днів було все: різкий зліт курсу, таке ж падіння, плавне піднесення, що переходить у стабільність. Але у результаті гривня помітно послабшала. Що відбувається на валютному ринку, чого чекати від курсу до кінця лютого і що робити з валютою, розповіли експерти "Сегодня".

Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Пристрасті розпочалися у понеділок: готівковий долар, який повільно дорожчав на вихідні, коли міжбанк та комерційні банки не працюють і підкріплення валютою немає, різко злетів у перший робочий день тижня майже до 29 гривень (+60 коп.). У вівторок та середу – падіння на 50 копійок, до п'ятниці – знову підйом на 20 копійок. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу), який миттєво розширився з 25 коп. до 60 коп., також швидко звузився до 27 коп. Це дало надію, що нових обвалів гривні поки що не очікується. Але у суботу долар подорожчав на 8 копійок, а спред розширився до 37 копійок. Тобто подорожчання сталося за рахунок зростання курсу продажу та зниження курсу купівлі, а це означало: продавці валюти очікують на чергове падіння гривні.

Максимальний курс, за яким можна здати готівковий долар – 28,33 грн (на 28 коп. дорожче ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 28,34 грн (на 35 коп. дорожче ніж тиждень тому) ). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, які працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 28,50 грн/долар, але при цьому курс купівлі не вищий за 28,20.

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Нацбанк також весь тиждень "грав" курсом вгору та вниз. Після 28,03 грн/долар у понеділок – одразу 28,54 у вівторок, 28,24 у середу, 28,09 у четвер та 28,30 у п'ятницю. Тобто, щоденні коливання 1-2%. На понеділок, 21 лютого, регулятор послабив гривню ще на 4 коп., встановивши курс 28,34 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що причини стрімкого подорожчання долара та такого ж швидкого його здешевлення – політичні, а не економічні.

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"Щойно політична ситуація трохи заспокоїлася, як почалася ревальвація гривні, щойно загострилася – українські покупці валюти вкотре "наступили на граблі", піддалися паніці, чим уміло скористалися валютні спекулянти. Але коли Нацбанк почав продавати валюту, курс відразу відкотився", – аналізує Олександр Охріменко.

Олег Пендзин відзначив рішучі дії НБУ, який лише за четвер продав 80 млрд доларів і зміг утримати гривню від неконтрольованого піку. За його словами, крок був вимушеним: минулого вівторка на аукціоні з продажу гривневих цінних паперів Мінфіну вдалося залучити мізер – лише 66,5 млн грн, тоді як раніше рахунок йшов на 10-20 мільярдів.

Андрій Шевчишин упевнений: на курс долара зараз насамперед впливає не економіка, а геополітична ситуація та ескалація на Донбасі.

"Україна та представники НАТО не фіксують відведення російських військ, а західні партнери продовжують наполягати на високих ризиках ескалації. Саме на це тло реагують нерезиденти, які під впливом емоцій активізують вихід із українських активів. Зокрема, портфель ОВДП нерезидентів схуд з початку лютого на 4,7 млрд грн, а з початку року на 15,8 млрд грн (близько 15%)", – каже Андрій Шевчишин.

Такої самої думки і Максим Орищак.

"Ситуація, яка призвела до серйозних коливань курсу протягом тижня, мала медійний характер, а не фактичну загрозу поділу територій, або напади на країну. Тому можливого спекулятивного зростання вартості долара до рівня 30 грн і не відбулося", – підсумував Максим Орищак.

Чого чекати на тижні

Троє експертів упевнені, що ситуація з курсом залишиться складною і лише Максим Орищак сподівається на його стабілізацію.

"Причина стабільності в тому, що ситуація навколо відносин Росії та України стає менш напруженою, – каже Максим Орищак. – Інформаційний натиск слабшає, і політичні відносини нашої країни зі східним сусідом уже менше цікавлять західні ЗМІ. Серед факторів тиску на гривню збережуться інфляційні ризики, що провокуватимуть людей накопичувати долари та євро та витрачатиме менше грошей. Серед факторів підтримки гривні виділимо геополітику, як першочергову, потім попит на валюту, і в третю чергу – монетарну політику Нацбанку. Підвищення регулятором облікової ставки до 10% у січні та готовність продовжувати посилення навесні стримають падіння гривні".

Максим Орищак каже, що з 21 по 27 лютого середній курс продажу готівкового долара коливатиметься у межах 28 – 28,6 грн.

Інші аналітики менш оптимістичні.

"Наступний тиждень збереже високу волатильність (мінливість), з орієнтиром на геополітичний ризик, – пояснює Андрій Шевчишин. – З урахуванням того, що нерезиденти орієнтуються саме на заяви західної преси, вони можуть зробити черговий агресивний продаж українських ОВДП, і курс може повернутися до позначок 29 грн за долар. За їх відсутності ринок стабілізується у межах 28-28,5 грн за долар".

Олександр Охріменко каже, що курс долара залежатиме від того, як покупці валюти реагуватимуть на чергове вкидання інформації на тему "Путін нападе".

"Події минулого тижня показують: у цьому випадку ймовірність паніки, скупки долара, спекулятивного зростання курсу велика", – констатував експерт.

Олег Пендзин також очікує на повторення сценарію з коливаннями курсу вгору-вниз. Нацбанк їх згладжуватиме продажем валюти, тому значних стрибків курсу від 28,5 грн/долар Пєндзін не прогнозує.

Продавати чи купувати валюту

Експерти радять обережно підходити до операцій із валютою.

"Придбання валюти, як засобу накопичення та захисту від девальвації, все ще гарне рішення на довгострокову перспективу. Але якщо є бажання заробити на спекуляціях, то, насамперед, важливо пам'ятати про ризик втрат, а вже потім думати про можливість легкого заробітку", – пояснив Максим Орищак.

Андрій Шевчишин уточнив: купувати долари зараз має сенс, якщо курс відкотиться до 28 грн/долар і нижче.