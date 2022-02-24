Курс долара летить вниз — що відбувається на міжбанку

Що відбувається з доларом на міжбанку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

24 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 29,80 – 29,95 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

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О 16:59 за Києвом середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 29,80 – 29,95 гривні;

євро – 33,22 – 33,39 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 29,35 – 30,94 гривні. Євро купують за 33,11 гривні, продають за 34,96 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 30,15 – 31,00 гривні, євро тільки купують за 32 гривні.

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Банки встановлюють обмеження

НБУ запевнив, що банківська система під час війни продовжуватиме роботу, але є кілька нюансів:

введено обмеження на зняття готівки обсягом 100 тис. грн. на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат;

на день, крім виплат зарплат та соціальних виплат; заборона видачу готівки з рахунків клієнтів у іноземній валюті;

обмежень на безготівкові розрахунки наразі немає;

доступ до сейфових скриньок зберігається.

Національний банк також зафіксував курс гривні на рівні 29,25 грн за долар.

Раніше ми розповідали, як кияни реагували на перший день війни, як масово скуповували ліки, продукти та бензин.

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Також ми писали, чому McDonald's призупиняє роботу в Україні.