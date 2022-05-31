Курс далекий від реальності? Скільки насправді коштує долар в Україні

В Україні жоден із трьох курсів долара не відображає реальність / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні жоден із трьох курсів гривні (офіційний, чорний ринок, банківський курс) не відображає реальної ситуації.

Про це заявив аналітик фінансових ринків Іван Угляниця у коментарі UBR.ua.

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За його словами, навіть завищений курс на чорному ринку далекий від ринкового, бо для нього також діють обмеження.

Реальний ринковий курс, на думку аналітика, оцінюється у 55-60 грн/дол.

"Бо навіть "чорний" ринок – кешовий, думаю, що він теж далекий від ринкового, оскільки на нього теж діють ті ж обмеження, що і на великий ринок. І там теж обсяги впали в рази", – розповів Угляниця.

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Експерт наголосив, що сьогодні в Україні можна нарахувати три курси гривні, але реальний курс можна оцінити, виходячи з оцінки падіння економіки.

"60 грн/дол. Я так приблизно в голові утримую. Зараз реально половина економіки не працює, може навіть більше. Експорту практично немає, імпорт якийсь залишився, який не можна урізати: енергетичний, продовольство та інше", – вважає аналітик.

Що відбувається з доларом на чорному ринку?

На чорному ринку вартість американської валюти поступово падає після нещодавнього сплеску.

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Середній курс продажу 31 травня знаходиться на рівні 35,97 грн, а купівлі – 35,71 грн.

Найнижчий курс продажу, який вдалося знайти серед оголошень, становить 35,83 грн/дол, а найвищий – 36,4 грн/дол.

Падіння розпочалося ще у п’ятницю, 27 травня і до вівторка, 31 числа прискорилось.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з доларом до кінця цього тижня і розповідали, як Захід впливає на стан та вартість гривні.