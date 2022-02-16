Курс більше не зросте? Коли долар остаточно "вгамується"

Курс долара на 17 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 17 лютого:

16.02 17.02 Зміна 1 долар США 28,24 грн 28,09 грн -0,15 1 євро 32,02 грн 31,93 грн -0,09

Порівняно з курсом НБУ на середу, 16 лютого, курс долара впав на 15 копійок, а євро – на 9 копійок.

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Коли вгамується долар?

В коментарі "Сьогодні" керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин зазначив, що зараз настрої на ринку переважно позитивні. Експортери відновили продаж валюти, а спекулянти та нерезиденти призупинили активне скуповування долара.

"В результаті гривня закрила ціновий розрив п'ятниці-понеділка, орієнтуючись на новини про відведення російських військ у місця дислокації після військових навчань (хоча представники НАТО заявляють, що поки що не фіксують відведення військ)", — зазначив експерт.

Позитивним моментом для гривні також є обіцянки про фінансову допомогу Україні від Німеччини, Канади та США.

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"Така допомога дуже доречна на тлі падіння вартості єврооблігацій України та критично високої вартості запозичення, яка фактично заблокувала залучення капіталу на зовнішніх ринках. Крім цього, Україна продовжує переговори з МВФ і може отримати кредити з більш м'якими вимогами", — розповів Андрій Шевчишин.

Найближчим часом гривня зупиниться у межах 28–28,2 гривні за долар, проте учасники ринку готові до будь-яких рухів у разі надходження нової порції негативу.

Нагадаємо, США запропонували Україні гарантії щодо суверенних кредитів на один мільярд доларів, щоб заспокоїти ринок у контексті очікування війни.

Раніше ми також писали, що канцлер Німеччини анонсував виплату фінансової допомоги Україні. Становитиме вона 150 млн євро.