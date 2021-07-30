Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Експерти спрогнозували курс долара. Колаж "Сьогодні" / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Зіткнення поїзда і вантажівки призвело до затримки рейсів "Укрзалізниці", Україна оскаржить сертифікацію "Північного потоку – 2", безробіття в 2021 році знизиться, газопостачальні компанії опублікували серпневі цінники, долар може сильно підскочити або дуже впасти.

Сайт "Сьогодні" зібрав найголовніші економічні новини п'ятниці, 30 липня.

ДТП поїзда і вантажівки затримало рейси "Укрзалізниці"

В Україні через ДТП на залізниці в Полтавській області істотно затрималися чотири поїзди. Аварія сталася близько третьої години ночі на регульованому переїзді біля станції Решетилівка. В результаті в лікарню госпіталізували чергову по залізничному переїзду.

О сьомій ранку рух на цій ділянці відновили. Однак кілька поїздів все ж затрималися: Новоолексіївка – Львів (на 3 години), Хмельницький – Лисичанськ (на 50 хвилин), Лисичанськ – Ужгород (на 40 хвилин), Львів – Маріуполь (на 40 хвилин). В УЗ відзначили, що повноцінний рух біля станції Решетилівка відновлять до 31 липня. Всі поїзди в і з Харкова будуть йти по парній колії з незначним відхиленням від графіка.

Ряд рейсов задерживаются из-за аварии / Фото: Сьогодні

Україна оскаржить сертифікацію "Північного потоку – 2"

Роботу російського газопроводу "Північний потік – 2" можуть сертифікувати в Європейському Союзі вже в 2021 році. Однак таке рішення планують оскаржити Україна і Польща – країни, які найактивніше виступають проти "Північного потоку – 2". Оскарження не зупинить запуск проекту, але може привести до введення обмежень на використання газопроводу.

Про такий песимістичний сценарій розповів глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон в ефірі Радіо НВ. За оптимістичним сценарієм, "газопровід ніколи не запрацює", вважає Макогон.

Україна та Польща виступлять проти сертифікації газопроводу / Фото: "Нафтогаз Украины", Reuters/Anton Vaganov

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Безробітних в Україні стане менше

Безробіття в Україні в 2021 році знизиться до 9,1%, хоча на початку року воно становило 10,5% – це найвищий показник з 2017 року. А вже в 2022 році безробіття наблизиться до "природного рівня" 8,5%. Так називається рівень безробіття, при якому всі, хто хоче працювати і шукає роботу, в кінцевому рахунку її знаходять. При цьому зарплати в 2021 році зростуть. Такі прогнози містяться в оновленому інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

Безробіття знижується / Фото: Сьогодні, kiev.vgorode.ua

Постачальники газу оприлюднили тарифи

Газопостачальні компанії опублікували серпневі цінники на "блакитне паливо". Базові річні тарифні плани не змінилися і залишаються значно вигідніше місячних. Згідно з інформацією, як і три попередні місяці, в серпні річні фіксовані ціни будуть коливатися від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Ціни на газ – річна пропозиція. Графіка: "Газправда"

Яким буде курс долара в серпні

Всупереч прогнозам багатьох економістів, курс долара в липні все ж подолав позначку в 27 грн в бік зниження. І поки ніщо не говорить про те, що тенденція найближчим часом може змінитися. Сайт "Сьогодні" розпитав експертів, яким буде курс долара в серпні і які чинники будуть на нього впливати.

Експерти сходяться на думці, що принаймні на початку серпня зміцнення гривні продовжиться, і долар ще буде дешевшати деякий час. Однак існує й альтернативний сценарій.



