Червона ікра до новорічного столу: скільки коштує делікатес

Червона ікра коштує від 119 грн за баночку / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку експертів, якісна червона ікра не може коштувати менше ніж 2 тис. грн за кілограм. Відповідно баночка делікатесу, якщо в ній 100 г, має продаватися за, як мінімум, 200 грн.

"Сьогодні" дізналися скільки червона ікра коштує в українських супермаркетах.

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За скільки продають у супермаркетах?

На полицях магазинів ікра різного смаку. Ціни там також відрізняються. Насамперед від розміру баночки, делікатес продають як по 80 г, так і по 100 г, або навіть по 350 г. А коштує такий продукт від 130 грн до кількох сотень, а то й тисяч грн.

У супермаркетах "Сільпо" ціни на ікру стартують від 130 грн, у такій баночці 100 г продукту. Вибір делікатесу тут досить великий. Найдорожчу пропозицію ми знайшли за 1299 грн, у цій баночці 350 г продукту.

/ Фото: скріншот

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У дискаунтера АТБ невеликий вибір цього продукту. Це пов'язано з концепцією магазину, який пропонує низькі ціни на продукти, але обмежений вибір. Оскільки, один із шляхів зниження цін – купівля великими партіями в одного виробника. У цьому супермаркеті ікра коштує від 152,9 до 272,9 грн. Але, у першій баночці 80 г продукту, а в другій – 120 г.

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/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

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У ще одній мережі супермаркетів, що продає товари оптом, Metro ціни за баночку ікри стартують від 199,9 грн. Але, в основному, всі позиції цього товару продають зі знижкою. Відповідно, без знижки товар набагато дорожчий.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

У супермаркетах "Ашан" великий вибір ікри. Там можна вибрати будь-який бюджет, але важливо пам'ятати, що якісна ікра не може бути дешевою. Найдешевша червона ікра в "Ашані" коштує 119,9 грн, це баночка 80 г. А найдорожча – 1899 грн, тут 400 г.

/ Фото: скріншот

/ Фото: скріншот

Скільки має коштувати ікра?

Як розповіла голова правління асоціації "Споживча довіра" Олена Кулікова червону ікру можна розділити на два класи – з риби, вирощеної штучним шляхом (форель), та з дикої риби (горбуша або нерка).

Якісна ікра коштуватиме:

форелі – 1400 грн за кілограм (112 грн за 80-грамову баночку);

горбуші – 2000 грн за кілограм (160 гривень за баночку);

нерки – 2500 грн за кілограм (200 гривень за баночку).

Раніше ми повідомляли, що в Україні напередодні новорічних свят зростають ціни на продукти, переважно дорожчають ті товари, які найпопулярніші у свята.

Нагадаємо, що для економіки загалом новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

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