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Торкнеться майже кожного. Що зміниться у житті українців зовсім скоро

Юлія Ляхова
5 грудня, 07:10
Розповідаємо, до чого варто готуватися українцям, щоб потім не платити штрафи та не залишитися без роботи

З 6 грудня на українців чекають нововведення / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Наступного тижня в Україні набирають чинності важливі нововведення, серед яких нові обмеження у "жовтій зоні" та повна заборона безкоштовного розповсюдження пластикових пакетів.

Розповідаємо, що зміниться для українців з 6 грудня.

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Карантин за новими правилами

З 6 грудня в Україні карантин діятиме за новими правилами – посилять правила для областей "жовтої зони".

Нові заборони запроваджуються на роботу:

  • навчальних закладів (якщо вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% працівників);
  • кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • закладів громадського харчування (крім замовлень на винесення та доставки);
  • роботу спортзалів, басейнів.

Крім того, забороняється робота закладів розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів). Також запроваджуються заборони на міжобласні та міжнародні перевезення. У "жовтій зоні" забороняється проведення масових заходів.

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Однак обмеження не діятимуть за наявності таких документів:

  • жовтого COVID-сертифіката або паперової довідки 063-О (строк дії 30 днів);
  • зеленого COVID-сертифіката (діє протягом року);
  • міжнародного свідоцтва про вакцинацію (діє протягом року).

Також для уникнення обмежень підійде іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (строк дії на рік), негативний результат ПЛР або експрес-тесту (діє 72 години), сертифіката про одужання від COVID-19 (діє 105 днів).

Усунення від роботи невакцинованих працівників

9 грудня 2021 року набуває чинності указ Міністерства охорони здоров'я України про розширення списку професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов'язковою. Раніше у цьому списку були педагоги та працівники центральних та місцевих органів влади.

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Для кого ще вакцинація буде обов'язковою:

  • для працівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • установ, що надають соціальні послуги;
  • установ соціального захисту дітей;
  • реабілітаційних установ;
  • для працівників об'єктів державної власності, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (див. повний список).

Заборона використання безкоштовних одноразових пакетів

З 10 грудня в Україні починає діяти заборона на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів (у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг, зокрема).

Пропонують встановити таку вартість:

  • 2 грн – пакет без ручок та складок;
  • 2,5 грн – з ручками без складок (або навпаки);
  • 3 грн – з ручками та складками.

Ця постанова стосується лише пакетів із товщиною стінок понад 50 мікронів. За порушення заборони українцям загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень (при повторному порушенні – 3400-8500 грн.).

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