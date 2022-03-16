Космічні ціни на ліки, нехватка гречки і цукру: як Крим реагує на війну в Україні

Що відбувається в Криму під час війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні, яку розпочала Росія шляхом вторгнення на наші землі, санкцій США та ЄС економіка агресора значно похитнулася. Не оминула вона і окуповану 2014 року українську територію АР Крим.

Вже зараз у великих торгових мережах Республіки вводять обмеження на продаж продовольчих товарів першої необхідності. Як повідомляють в Міністерстві промислової політики Криму, такі заходи спрямовані на уникнення дефіциту, а також для боротьби зі спекулянтами, які купують у великих мережах товари з мінімальною націнкою, а потім перепродують їх у кілька разів дорожче.

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Вже зараз деякі великі торгові мережі Республіки ввели обмеження на відпустку бакалійної групи товарів — не більше 3 кг в одні руки. Це стосується цукру, рисової і гречаної круп.

Що відбувається з цінами на півострові?

В самих торгових мережах працівники заявляють про швидке підвищення цін на хліб, цукор, молоко, ковбасу і ряд інших продуктів першої необхідності через нестабільну цінову політику постачальників. За їхніми словами, без жорсткого державного регулювання ціни довго утримувати не вийде.

Поки на засіданні Громадської палати Криму озвучили рекомендовані ціни на такі соціально значущі продукти харчування:

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на цукор рекомендована ціна — до 80 рублів (за курсом 3,64 це 291,2 грн);

на рис — до 69 рублів (251,16 грн);

на гречку — не більше 130 рублів (473,2 грн);

молоко 2,5 % — не більше 75 рублів (273 грн).

Ажіотаж в аптеках

Ажіотаж в Криму створюється і в аптеках. Люди масово скуповують імпортні ліки.

За повідомленням міністра охорони здоров’я Криму Костянтина Скорупського, у роздрібному сегменті відзначається зростання цін від 20 до 50% на імпортні ліки, вітчизняні товари подорожчали на 5-15%.

Облаштування бункерів в Криму

Після того, як у Криму почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам, "бізнесмени" масово почали пропонувати послуги "бункеризації".

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"Базова ціна "бункеризації" для колонізаторів оголошується у 1,5 мільйони рублів; кримчани у соціальних мережах іронізують, що така вартість облаштування бункера скоро дорівнюватиме сумі, яку пропонують за саме житло", — повідомляють в Association of Reintegration of Crimea.

Це все є наслідком панічних настроїв на півострові після вторгнення Росії на територію України.

Раніше ми розповідали, як західноукраїнські орендодавці наживаються на своїх же під час війни, публікуючи оголошення про оренду житла вартістю від 2 до 3 тис. дол.

Також ми писали, що торгові об'єкти в Криму, що належать українським підприємцям, можуть бути вилучені на користь Росії.