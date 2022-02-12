Де шукати корінь зла? Чому ми насправді так бідно живемо

Чому українці так бідно живуть? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Фінансова грамотність – це те, що може зробити вас мільйонером, а її відсутність – розорити. Але в школі не вчать дітей правильно поводитися з грошима, а у дорослому віці нелегко позбавиться звичок і почати жити за новою фінансовою моделлю.
"Сьогодні" разом із інвестиційним аналітиком Юрієм Шикотою розповідають, що таке фінансова грамотність та де їй можна навчитися.
Що таке фінансова грамотність?
Фінансова грамотність поєднує в собі знання та навички, які утворюють основу для прийняття розумних фінансових рішень.
У суспільстві такі компетенції набуваються людьми з раннього дитинства, коли вони успадковують поведінку батьків та близьких друзів.
"Очевидно, що найчастіше дітьми купуються не найоптимальніші, а нерідко і порочні звички, яких доводиться позбавлятися десятиліттями", – розповідає експерт.
Не обов'язково платити за тренінг
Хоча наразі є безліч тренерів, коучів та едвайзерів, готових навчити фінансовій грамоті, кожен з нас здатний освоїти її самостійно, стверджує Юрій Шикота.
В основі фінансової грамотності лежать кілька фундаментальних принципів, які інтуїтивно зрозумілі та логічно обґрунтовані.
Експерт рекомендує прочитати одну з найпопулярніших книг на цю тему. Наприклад, "Багатий тато Бідний тато" Р. Кійосакі або "Найбагатша людина у Вавилоні" Д.С. Клейсона.
Найважливіші концепції відкладеного задоволення, планування, відсоткового доходу, інвестування та активного управління грошовим потоком детально викладено у цих книгах.
Інвестаналітик стверджує, що принципи фінансової грамотності досить прості, але вимагають послідовності та досить жорсткої самодисципліни.
"Здебільшого фінансова грамотність схожа з підходами до здорового харчування та способу життя. Очевидно, що недостатньо тільки знати про правильні продукти та принципи харчування. Важливо вміти керувати собою, стримувати спонтанні бажання та рухатися до довгострокової мети", – каже Шикота.
Куди веде фінансова безграмотність
Якщо поглянути на фінансову грамотність під іншим кутом, то швидше, фінансова безграмотність руйнує наше життя.
Знову доречна аналогія зі здоров'ям – здорова людина не відчуває свого здоров'я, але хвора дуже гостро відчуває дискомфорт від цього стану.
За словами нашого експерта, фінансова безграмотність дозволяє людям брати кредити в численних МФО під сотні відсотків річних, культивує накопичення в грошах, що знецінюються, підштовхує жити "тут і зараз", не думаючи про довгострокові фінансові плани і цілі.
Фінансова грамотність дозволяє людині зробити закони економіки такими, що працюють в його інтересах, подібно до законів фізики або математики.
Говорячи про основні проблеми у сфері фінансової грамотності та особисті фінанси в Україні, потрібно насамперед відмітити пенсійне забезпечення.
"В Україні існує величезна з цим проблема, яка, з одного боку, не вирішується державою, а з іншого не усвідомлюється людиною", – розповідає Юрій Шикота.
Доходи та потреби людини протягом життя незбалансовані – у молодому і зрілому віці вона заробляє і повинна акумулювати кошти на період старості, коли ці інвестиції створять їй пасивний дохід.
В Україні ж немає традиції та культури довгострокового інвестування. Так, у США більше 50% домогосподарств мають інвестиції у різних фінансових інструментах, тоді як в Україні ці сервіси поки що знаходяться на стадії становлення.
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