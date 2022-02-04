Залишитися без грошей та даху над головою: як в Україні розбираються з боржниками

Разом з експертами розповідаємо, які наслідки можуть бути через борги за кредитами, комуналкою та адміністративними штрафами

Як в Україні карають боржників / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Накопичувати борги – улюблена справа багатьох українців. Лише за комунальні послуги вони заборгували державі 72,7 млрд доларів, але такі ігри із законом можуть потягнути за собою надзвичайно важкі наслідки.

"Сьогодні" розповідають, що в Україні роблять з боржниками по кредитах, адміністративних стягненнях та комуналці.

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Кредитні боржники

Як розповів адвокат Адвокатського об’єднання "Адвінтел" Ігор Кучеров, наслідки прострочення повернення кредиту визначаються договором споживчого кредиту.

Якщо ви прострочили внесення платежу, можуть бути такі наслідки:

збільшення відсоткової ставки за використання кредиту (фіксована ставка змінюватись не може);

нарахування штрафу або пені;

нарахування на суму боргу 3% річних та інфляційних втрат;

виникнення обов’язку щодо дострокового повернення не тільки простроченого платежу, але і всієї суми кредиту;

виникнення обов’язку відшкодувати банку понесені збитки.

Якщо в банку у вас є депозит або банківський рахунок з грошима, можуть стягнути кошти звідти, але тільки якщо таке право передбачено договором.

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"Банки можуть передати вашу заборгованість на врегулювання колекторській компанії, що в принципі не змінює суті ваших кредитних правовідносин", – каже Кучеров.

Порядок направлення вимог та попереджень теж регулюються договором з банком. Якщо домовленості щодо реструктуризації боргу не досягнуто, банк, ймовірно, звернеться до суду.

Що може зробити суд?

У разі задоволення позову до суми боргу з відсотками і пенями слід додати судові витрати, які складаються з судового збору та витрат на правову допомогу.

Зазвичай банки за споживчими кредитами просять стягнення у спрощеній процедурі – через судовий наказ.

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Рішення суду набуває чинності після розгляду апеляційним судом. Споживчі кредити зазвичай відносяться до малозначних спорів, тому не підлягають оскарженню у Верховному Суді.

Рішення суду про стягнення боргу передається до примусового стягнення до виконавчої служби. Якщо ви не погасили борг протягом строку на добровільне виконання, здійснюється примусове стягнення – арешт активів та їхня реалізація, тобто продаж.

У такому випадку до суми боргу слід додати ще 10% виконавчого збору та витрати на примусове виконання.

"Основною відмінністю стягнення за неспоживчими кредитами є наявність додаткового забезпечення у вигляді поруки або застави", – каже адвокат.

Коли зобов’язання за договором забезпечені порукою, стягнення здійснюється з боржника та його поручителя. Якщо борг погашено за рахунок поручителя, він має стягнути свої витрати з боржника (позичальника).

Якщо зобов’язання по договору забезпечені заставою рухомого майна, банк має право задовольнити свої вимоги за рахунок цього, а у разі забезпечення кредитних зобов’язань іпотекою (застава нерухомості), крім звернення стягнення на предмет іпотеки, є також позасудові способи задоволення.

У разі виникнення боргу за кредитом банк надсилає іпотекодавцю вимогу про усунення порушення. Ви маєте сплатити борг протягом 30 днів з моменту її отримання.

Якщо ви цього не виконаєте, банк може прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору.

Це може бути передача іпотекодержателю права власності на предмет нерухомості та можливість продати його. Банк може звернутись за стягненням на предмет іпотеки і до суду.

Крім майнового стягнення, вас внесуть до реєстру боржників і можуть обмежити виїзд за кордон.

Борги за адмінстягненнями

Так стягнення може відбуватись у судовому або позасудовому порядку. Частина державних органів (наприклад, Нацполіція) виносить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності самостійно, зазвичай на місці скоєння адмінправопорушення.

На її оскарження до суду порушнику надається 10 днів.

Якщо протягом 10 днів постанова не оскаржена, вона передається до державної виконавчої служби і стягнення відбувається за вищевказаним порядком.

Якщо постанова оскаржена до суду, то набуде чинності після розгляду спору судом. Останньою інстанцією є Апеляційний суд. Після цього постанова передається на примусове виконання до виконавчої служби.

Борги за комуналку

За словами експерта у сфері ЖКХ Кристини Ненно, українці звикли, що за комуналку можна не платити, не боячись наслідків.

Однак згідно із законодавством, надавач послуг може почати нараховувати пеню боржнику у будь-який момент, якщо не отримав кошти у зазначений термін.

Варто зазначити, що загальний розмір сплаченої пені не може перевищити загальну суму боргу.

Якщо сплата боргів і далі ігнорується, компанія надавач послуг може звернутися до суду і примусово стягнути кошти з боржника, якщо наказ буде проігноровано.

Тоді суд діє за вже описаною процедурою – арештовує майно та рахунки, однак виселити вас із житла або земельної ділянки можна лише у тому разі, якщо ваша сума боргу становить понад 120 тисяч гривень.

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