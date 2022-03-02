Кому війна, а кому мати рідна: як магазини "обкрадає" українців

Бізнес всякими способами намагається нажитися на своїх клієнтах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Для одних війна — це біль, страждання, смерть, а для інших — спосіб нажитися та використати можливість набити свої кишені грошима. Мародери у свій захист скажуть, що кожен виживає, як може.

Чимало українців скаржиться на таке свавілля, розповідаючи про це в соцмережах. "Сьогодні" зібрав для вас всю актуальну інформацію з цього приводу.

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Хліб по 50, а лікарська ковбаса за півтисячі

В центральному магазині Миколаєва з'явилася варена ковбаса популярної торгової марки вартістю 523 гривні за кілограм. Про це мешканці повідомляли 1 березня в соцмережах. Як говорять вони, раніше до війни ця ковбаса коштувала вдвічі дешевше.

Вартість ковбаси в Миколаєві / Фото: Facebook

У місті Ковель Волинської області після оголошення воєнного стану на привокзальній площі міста продаці торгували хлібом, що вартував 50 грн. Про це мешканці повідомили в коментарях до публікації міського голови та прохали повпливати на таке свавілля.

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Коментар мешканця Ковеля / Фото: Facebook

На фоні скрутної ситуації, що зараз спостерігається в країні, люди скаржаться і на вартість гречки, що сягнула вже 70 грн і не за кілограм, а лише за 800 гр.

Вартість гречки популярного виробника / Фото: Facebook

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Шокують ціни і на інші продукти. Приміром, в супермаркетах Novus ціни на овочі злетіли просто до небес. За помідори різних видів там просять 179 грн та 289 грн, огірки та перець вартують по 129 грн.

Вартість продуктів в супермаркеті / Фото: уніан

Мародерство чи недопрацювання?

Клієнти мережі магазинів "Єва" звинувачують їх у мародерстві під час війни. У Facebook люди скаржаться, що чеки в магазинах не видають, а ціни завищують: в залі вони одні, а на касі в рази більші. Люди переконують, що до них підходить консультант та попереджує, що ціна буде вища за вказану.

Проте в коментарях працівники магазинів заперечують цей факт та кажуть, що чеки не видавалися через технічні помилки, а цінники ще не встигли замінити, оскільки після проголошення воєнного стану мережа скасувала всі акційні пропозиції, зокрема і ті, що були приурочені до 8 березня.

Коментарі у Facebook / Фото: Facebook

Коментарі у Facebook / Фото: Facebook

Коментарі у Facebook / Фото: Facebook

Таксі в Києві та готелі у Львові

Відразу після початку воєнних дій на території України 24 лютого, деякі служби таксі встановили захмарні ціни. Зокрема, за даними служби таксі Uklon, вартість поїздки за межі міста до житлових комплексів Софіївської Борщагівки до війни була в межах 170—200 грн. 24 лютого ціна проїзду з вулиці Хрещатик до ЖК "Затишний квартал" – 455 грн (клас "стандарт").

Вартість таксі

Тепер українці повідомляють про ціни значно вищі. Аби дістатися на інший берег міста, потрібно віддати до 1000 грн, дехто заявляє про суму і 100 доларів.

Готелі у Львові також підвищили тариф на проживання. Як повідомив місцевому виданню заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, трапилось це після того, як до міста Лева масово почали прибувати переселенці з інших регіонів України.

Менеджер одного з готелів зазначив в коментарі львівським журналістам, що з початку широкомасштабної війни витрати на обслуговування кухні, на миючі засоби для прибирання номерів, на засоби для дезінфекції суттєво зросли. Проблеми з логістикою, а також дефіцит робочих рук вплинув на здорожчання вартості номерів.

" Покоївки тепер не можуть вчасно приїжджати з прилеглих до Львова сіл, ми возимо своїми силами, даємо кошти на таксі. Це все не заплановані витрати, які ми маємо звідкись взяти. Якщо ситуація стабілізується, ціни за добу проживання буде знижено", — повідомили в одному з львівських готелей.

Влада жорстко попередила торгашів

Влада України в умовах воєнного часу прирівняла спекулянтів до мародерів і встановила державне регулювання цін на продукти першої необхідності. Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко в ефірі телеканалу Рада.

"Особи, які зараз продають хліб і інші продукти харчування у 2-3 рази дорожче, будуть нести юридичну відповідальність. Це прирівнюється до мародерства", – говорить Лещенко.

Обмеження на продаж продуктів

Торгова мережа АТБ ввела обмеження на продаж соціальної групи товарів одному покупцю. Стосується це таких продуктів:

хліб;

батони;

крупи;

цукор;

сіль;

макаронні вироби;

олія.

Вищезгадані продукти відпускатимуться в кількості не більше 2 одиниць в одні руки. Таке рішення компанія ухвалила для запобігання створенню штучного дефіциту та ажіотажу у зв’язку з воєнним станом.

Раніше ми розповідали, що ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.

Також ми писали, що буде з цінами на продукти у супермаркетах "Сільпо".