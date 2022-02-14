Комуналка за "тисячу Зеленського" — як оплатити через ПриватБанк

Комуналку можна буде оплачувати з картки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З 14 лютого клієнти ПриватБанку, яким виповнилося 60 років, можуть оплачувати комунальні платежі з коштів державної допомоги у касах будь-якого відділення банку. При оплаті комуналки система сама перевірятиме вік, тому додатково підтверджувати документами не потрібно.

Про це інформують у пресслужбі ПриватБанку.

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Оплатити комуналку через мобільний додаток та веб-банк можна буде з 16 лютого, варто лишень:

оновити Приват24 до останньої версії;

створити платіж за комунальні послуги;

вибрати картку єПідтримка для оплати.

За повідомленням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, термін, коли ви можете витратити 1000 грн, теж збільшився: з 4 до 9 місяців.

Гроші на ліки

З 24 січня українці, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу та зареєструвалися у програмі "єПідтримка", отримали можливість витратити свою виплату на купівлю ліків.

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Така можливість є лише у тих, кому вже виповнилося 60 років. Для того щоб купити собі бажаний препарат або медтовар, потрібно скористатися віртуальною карткою або пластиковою карткою "єПідтримка".

Якщо у вашому смартфоні є функція NFC, ви можете просто розплатитися за його допомогою в аптеці, також це можна зробити пластиковою карткою, яку видають Monobank та "Альфа-Банк". У такому разі банківська система сама визначить ваш вік та пропустить платіж.

Якщо ані картки, ані відповідного смартфона у вас немає, то розрахуватись за ліки можна на сайті потрібної вам аптеки. Алгоритм здійснення платежу буде таким самим.

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Раніше ми писали, де можна отримати пластикову картку "єПідтримка". Ми також писали, на які саме ліки можна витратити "тисячу Зеленського".