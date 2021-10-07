Кого активно шукають роботодавці? ТОП-3 популярні спеціальності в Україні

У серпні в трійці найбільш актуальних категорій були медики / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні найбільш затребуваними роботодавцями спеціальностей вересня були продажі (17,9%), IT (11,7%) і банки/інвестиції/лізинг (6.5%).

За даними кадрового порталу grc.ua, ще в серпні серед найактуальніших категорій жовтня були медики, а банківські працівники займали четверту позицію.

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У вересні категорія "Медицина, фармацевтика" по затребуваності роботодавцями опустилася на восьме місце (5.4% всіх актуальних вакансій вересня).

З чим це пов'язано?

Причиною падіння затребуваності фахівців категорії "Медицина, фармацевтика" називають зниження випадків коронавірусу в серпні і на початку вересня. Однак через те, що вже в середині вересня в Україні тривало зростання захворюваності, категорія на 1 жовтня з восьмого місця піднялася на п'яте.

Яких вакансій в Україні найменше?

Найменше відкритих вакансій було для фахівців, які шукають роботу в таких категоріях:

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інсталяція та сервіс (0.5% всіх актуальних вакансій вересня);

видобуток сировини (0.3%);

спортивні клуби/фітнес/салони краси (0.3%);

страхування (0.3%);

державна служба/некомерційні організації (0.2%).

А що в Польщі?

Найчастіше роботу в Польщі пропонують таким фахівцям:

робочим (14%);

зі сфери ІТ (13% всіх актуальних вакансій регіону);

зі сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).

зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);

зі сфери "Продажі" (7%).

Найменше вакансій (менше 0.1%) відкрито в категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" і "Безпека".

Раніше ми писали, що українські заробітчани, які допомагали скоротити дефіцит робочої сили в Польщі, все частіше їдуть на заробітки до Німеччини.