Коли заначка підвела: що робити з пошкодженими купюрами під час війни

Долар уже тривалий час вважається найкращою валютою для заощаджень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України суттєво знизила доходи багатьох українців. Люди, втративши заробітки, змушені діставати свої заначки. І тут на декого чекає неприємний сюрприз – частина купюр під впливом несприятливих факторів "зіпсувалися" – на них з'явилися якісь плями або цвіль. Якщо це гривня, то нічого страшного, а якщо валюта, то багато банків та обмінних пунктів відмовляються приймати такі купюри за звичайною ціною.

"Сьогодні" розпитали експертів, що робити з пошкодженими купюрами та як правильно зберігати гроші у заначці.

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Гривня і долар: відчуйте різницю

В Україні долар уже довгі роки вважається найкращою валютою для заощадження. Однак у воєнний час ставлення до гривневих купюр та банкнот іноземних валют виявляється дуже різним.

Так, наприклад, Нацбанк зобов'язав низку українських банків приймати навіть купюри національної валюти, що обгоріли.

"Якщо у вас на руках виявилися пошкоджені банкноти гривні через пожежу, то потрібно звернутися до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях. Якщо у вашому регіоні немає підрозділу грошового обігу НБУ, то необхідно звертатися до уповноважених банків – Ощадбанку, ПриватБанку, Райффайзен банку і ПУМБ", – заявили в НБУ.

Як повідомляють у Нацбанку, разом з пошкодженими банкнотами необхідно надати довідку про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності) або вказати в заяві ситуацію, внаслідок якої пошкоджено банкноти.

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У НБУ обіцяють відшкодувати всю суму грошових знаків національної валюти без ознак підробки. А от з іноземною валютою все складніше. НБУ каже, що він не здійснює жодних валютно-обмінних операцій для фізичних осіб, зокрема обміну банкнот іноземної валюти.

"Тому банкноти іноземних держав, які в процесі обігу значно зносилися або мають значні пошкодження, банки приймають на інкасо на умовах, що визначаються ними разом з банком-кореспондентом. Тобто банк відправляє іноземному банку-кореспонденту значно зношені банкноти іноземної валюти для отримання від нього відшкодування за ці банкноти", – кажуть у НБУ.

За словами регулятора, банки мають право встановлювати будь-які терміни виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав – від відшкодування безпосередньо після прийому банкнот від клієнта та аж до отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента. І власну комісію за здійснення таких операцій банки та небанківські фінансові установи стягують згідно з встановленими ними тарифами.

Що робити на практиці

Як бачите, у ситуації з іноземною валютою клієнт виглядає безправним. Будь-який касир може сказати, що та чи інша купюра пошкоджена, і відмовить в обміні за звичайним курсом, а запропонує здати купюру з комісією (найчастіше це 10% від вартості валюти). При цьому немає впевненості, що потім цю купюру не продадуть наступному клієнту, як цілком нормальну.

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"Ситуація з обміном старих купюр в Україні не є безнадійною. По-перше, є банки, які за законом зобов'язані прийняти пошкоджені менш ніж на 45% купюри. По-друге, можна знайти контакти людей, хто літає в Америку, і попросити їх здати ваші старі купюри там, а вам дати нову після повернення, щоб її прийняли в будь-якому банку України. По-третє, можна спробувати здати пошкоджені купюри у "мінял" біля ринків. Практика така, що "міняли" часом брали неякісні купюри", – розповідає аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

За його словами, Національний банк України з 2019 року зобов'язав приймати старі та пошкоджені гривневі купюри три комерційні банки України, у тому числі й Ощадбанк.

"Банкноти, забруднені хімікатами, порвані, з написами, з брудом, з печатками або штампами та іншими пошкодженнями. Щоб купюра підлягала обміну в цілості має зберегтися не менше 55% її площі та обидва серійні номери", – каже Максим Орищак.

Експерт каже, що на запит клієнта касир будь-якого відділення Ощадбанку замінює купюри на нові або зараховує їх на рахунок у банку.

"При цьому будь-які комісії або інші платежі за цю послугу брати заборонено. Важливий нюанс – гроші будуть виплачені не відразу. Банк відправляє гроші на експертизу до Національного банку, що займе від кількох днів до двох тижнів. Якщо касир відмовляється прийняти старі купюри в національній валюті на експертизу, можна викликати начальника відділення або звертатися до служби підтримки банку", – запевняє Орищак.

Офіційно НБУ коментує ситуацію, що банкам, небанківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

"На території США будь-які банкноти вільно приймаються в банках і залишаються законним платіжним засобом, незалежно від року випуску та стану самої купюри. Тому якщо є можливість віддати гроші тому, хто летить у США – варто попросити про таку послугу", – каже експерт.

Крім того, можна "згодувати" пошкоджені купюри банкомату або терміналу, які приймають валюту, поповнивши в такий спосіб свій валютний рахунок. Щоправда, варто пам'ятати, що зараз в Україні обмін безготівкової валюти на гривню здійснюється за курсом НБУ. 29,25 грн за долар. Але цими грошима можна розплачуватися за кордоном, якщо до рахунку прив'язана валютна карта.

Зберігайте ваші гроші правильно

А щоб не допускати пошкодження купюр, фахівці не радять зберігати їх у сирих місцях – підвалах, льохах та приямках.

"Якщо говорити про заходи збереження купюр, то вони повинні зберігатися в темному місці, далеко від джерел світла і з комфортним рівнем вологості. Для зберігання грошей можна використовувати спеціальні вакуумні упаковки – у них гроші захищені від вологи, перепадів температури, ультрафіолетових променів та інших факторів навколишнього середовища. Причини, через які купюри псуються: низька температура, висока вологість, відсутність вентиляції. Зберігати долари в целофановому пакеті шкідливо тому, що купюри можуть стати жертвою грибка", – резюмує Максим Орищак.

У Мережі є достатня кількість роликів, де люди діляться власним досвідом виведення плям з доларових купюр. Найчастіше купюру обережно купають у ванній з "відбілювачем", який виводить плями, потім сушать на рушнику і кладуть на деякий час у книгу, щоб купюра висохла рівною. Головне, що радять автори таких відео – це не протирати вологу купюру – так її можна пошкодити, а дати їй висохнути самій.

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