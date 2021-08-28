Клієнтка "Нової пошти" звинуватила співробітників компанії в шахрайстві – що зробили в НП

Клієнтка НП звинуватила співробітників компанії в шахрайстві. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay, Нова пошта

Клієнтка Нової пошти звинуватила співробітників компанії в шахрайстві з післяплатами і розповіла, як працює ця схема. Про це Юлія Кравц написала на офіційній сторінці НП в Facebook.

Неприємна ситуація сталася в Київській області в смт Ворзель.

"При отриманні посилок суми, зазначені в експрес-накладних не співпали з сумами, введеними і списаними вашими касирами на терміналі", – пише постраждала клієнтка.

За її словами, різниця склала 249,00 грн (26 серпня) і 233 грн (23 серпня). Копії експрес-накладних та банківських виписок жінка направила на електронну адресу компанії, а також на офіційний акаунт НП в Facebook.

Після скарги потерпілої директор відділення №1 у Ворзелі повідомив, що один із касирів вже звільнений. До того ж, в смт для перевірки приїдуть представники головного офісу НП.

"Юлія, не хвилюйтеся. Наші фахівці вже працюють над вирішенням питання. Ми обов'язково проінформуємо Вас про результати", – відповіли представники Нової пошти в коментарях до цього посту.

Реклама

Клієнтка Нової пошти розповіла про шахрайську схему

Схема з післяплатами

Клієнтка НП поділилася історією ще й для того, щоб попередити українців, які також користуються послугами компанії. Юлія Кравц поетапно розповіла, як працює шахрайська схема в зазначеному відділенні Нової пошти:

приходять кілька посилок з післяплатою;

касири не видаю чек;

оскільки не всі звіряють загальну суму в додатку і названу співробітником НП, касири об'єднують посилки, називають і вводять на терміналі суму, зі своїм%;

через те, що платежі йдуть за ФОП (фізична особа-підприємець), то, найімовірніше, це ФОП касира або її родичів (при звірці часу і сум вони не співпали).

Нагадаємо, ще в липні Нова пошта попереджала українців, що при здійсненні онлайн-покупок в Україні і за кордоном можна попастися в шахрайські сіті. В компанії підготували інструкцію про те, як протидіяти аферистам.

В "Сьогодні" також писали про те, що шахраї вигадали нову схему для обману людей за допомогою відправлення товару післяплатою через НП. Так, дівчина замовила в одному з Telegram-каналів Apple IPhone 12 pro max, а отримала цеглу

Що відбувається в Україні та світі, можна дізнатися з випуску новин "Сьогодні":