Китайські інвестори подають до суду через "Мотор Січ": за що з України хочуть стягнути 4,5 млрд дол

Китайські інвестори подали на Україну до суду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Китайська інвестиційна компанія Skyrizon, а також інші інвестори цієї країни хочуть стягнути з України через Гаазький суд щонайменше 4,5 млрд дол. за збитки через "Мотор Січ".

Про це повідомляє видання Global Times, посилаючись на заяву інвесторів.

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Зазначається, що відповідно до угоди з український урядом, інвестори КНР вимагають визнати Україну такою країною, яка порушила двосторонню інвестиційну угоду.

За даними інвесторів, вони понесли значні збитки протягом п’яти років, тож "не виключають можливості продовження вимог щодо відшкодування додаткових збитків".

Націоналізація "Мотор Січ"

29 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволить викупити Китаю контрольний пакет акцій (56%) українського виробника авіадвигунів "Мотор Січ".

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Проти чотирьох китайських компаній, зокрема Skyrizon, а також трьох осіб, було запроваджено санкції.

31 січня 2021 року Служба безпеки України провела обшуки на місці зборів акціонерів компанії "Мотор Січ" в Запоріжжі і наклала арешт, зафіксувавши протиправні дії.

Вже в березні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради Нацбезпеки, про повернення підприємства у державну власність, тобто націоналізацію.