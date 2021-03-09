Китайский инвестор пригрозил Украине новыми исками за "Мотор Сич"

Китайские инвесторы "Мотор Сичи", которые уже начали международный арбитраж на 3,5 млрд долларов, пригрозил Украине новыми судебными исками. В компании Skyrizon Aircraft Holdings назвали недопустимыми заявления о возможной национализации предприятия.

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Об этом заявил владелец Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзинь, стало известно агентству Интерфакс-Украина.

"Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как в Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов", – сказал Цзинь.

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По его словам, такие заявления о национализации помогут китайским инвесторам победить в международном арбитраже против Украины.

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Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "Мотор Сич" готовят к национализации. По его словам, уже есть соответствующий законопроект, скоро его внесут в Верховную Раду.

"Мотор Сич" – одна из ведущих корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

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