Українська
$ 27,71
33,08
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Китайский инвестор пригрозил Украине новыми исками за "Мотор Сич"

9 марта, 13:30

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Компания Skyrizon возмущена заявлениями о национализации предприятия

Китайские инвесторы "Мотор Сичи", которые уже начали международный арбитраж на 3,5 млрд долларов, пригрозил Украине новыми судебными исками. В компании Skyrizon Aircraft Holdings назвали недопустимыми заявления о возможной национализации предприятия.

Реклама

Об этом заявил владелец Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзинь, стало известно агентству Интерфакс-Украина.

"Мы уже подали и готовимся подать еще ряд судебных исков как в Украине, в Китае, так и на международном уровне. Мы будем решительно защищать и охранять законные права китайских инвесторов", – сказал Цзинь.

Читайте также: Зачем нужна национализация "Мотор Сичи" (укр.)

В тренде
Индекс блина: сколько стоит приготовить блюдо в этом году

По его словам, такие заявления о национализации помогут китайским инвесторам победить в международном арбитраже против Украины.

Реклама

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "Мотор Сич" готовят к национализации. По его словам, уже есть соответствующий законопроект, скоро его внесут в Верховную Раду.

"Мотор Сич" – одна из ведущих корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инвесторы арбитраж Мотор Сич Skyrizon
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Перечислять выручку на счет в ПриватБанке теперь можно бесплатно
Перечислять выручку на счет в ПриватБанке теперь можно бесплатноЭкономика
Милованов пояснил, кого может коснуться пересмотр приватизации 90-х
Милованов пояснил, кого может коснуться пересмотр приватизации 90-хЭкономика
Пандемия перекроила рынок труда. Что меняется в Украине?
Пандемия перекроила рынок труда. Что меняется в Украине?Бизнес
Заробитчанам раздадут кредиты на бизнес в Украине: что предлагают
Заробитчанам раздадут кредиты на бизнес в Украине: что предлагаютБизнес
Поплатился за скандалы. Джек Ма перестал был самым богатым человеком Китая
Поплатился за скандалы. Джек Ма перестал был самым богатым человеком КитаяБизнес
Не хотят переезжать, но согласны на вахтовый метод: какую работу ищут украинцы
Не хотят переезжать, но согласны на вахтовый метод: какую работу ищут украинцыБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять