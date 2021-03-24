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"Мотор Сич" национализируют: Зеленский дал добро

24 марта, 12:22

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент ввел в действие решение СНБО о возвращении предприятия в госсобственность

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о национализации "Мотор Сичи". В нем говорится о том, что предприятие нужно вернуть в госсобственность "конституционным способом" в ближайшее время. При этом все, кто вкладывал средства в "Мотор Сич", должны получить компенсацию.

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Решение СНБО Зеленский одобрил указом № 108/2021. Документ уже вступил в силу. Контролирует его выполнение секретарь СНБО Алексей Данилов.

Чтобы национализировать "Мотор Сич", нужно принять законопроект. Его подготовкой уже занялись в "Слуге народа" и обещали презентовать результат до конца марта.

Решение о необходимости национализировать "Мотор Сич" приняли, несмотря на угрозы новых исков со стороны китайских инвесторов. В компании Skyrizon Aircraft Holdings назвали "недопустимыми" заявления о возможной национализации предприятия.

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"Мотор Сич" национализируют: Зеленский дал добро

Ранее китайцы уже начали международный арбитраж против Украины на 3,5 млрд долларов.

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Против вложений китайских инвесторов в "Мотор Сич" выступали в США.

"Мотор Сич" (Запорожье) – одна из ведущих корпораций по разработке, производству, ремонту и сервисному обслуживанию авиационных двигателей и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

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указ Владимир Зеленский национализация законопроект Мотор Сич решение СНБО

Источник: Сегодня

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