Киянам показали нові маршрутки: як виглядає транспорт (фото, відео)

У Києві презентували новий транспорт. Колаж: "Сьогодні"

У Києві презентували нові маршрутки, які влада вважає більш якісними, ніж ті, на яких нас возять зараз по місту. Презентацію автобусів організували на Троєщині, оскільки оновлений транспорт уже курсує за маршрутом №150.

Як з'ясувалося, автобуси Volvo не зовсім нові, а вже були у вжитку. Їх привезли до Києва з Люксембургу. Автобуси 2009-2012 років випуску. Дванадцять таких автобусів курсуватимуть на маршруті №150 від вулиці Милославської до Індустріального шляхопроводу.

Нові маршрутки в Києві / Фото: Сьогодні

Що кажуть пасажири

Вони відзначають, що в автобусах просторі салони, м'який хід. Хоча деякі помітили, що сидіння на кріслах трохи стерті – видно, що на них вже сиділо багато людей. До речі, задні сидіння обладнані ременями безпеки.

Кондиціонери хоч і працюють, але дуже слабо. І якщо в салон наб'ється багато пасажирів, то користі від них в спеку буде не багато. Хоча очікувати відправлення набагато приємніше, ніж в маршрутці без кондиціонера.

Словом, якщо порівнювати зі іржавими "Богданами", то звичайно ж їздити в вживаних Volvo набагато комфортніше.

Нові маршрутки в Києві / Фото: Сьогодні

Виконання договорів посилили

Міські чиновники обіцяють поступово змінювати жахливі київські маршрутки на комфортні автобуси. Все залежить від того, як буде розвиватися пандемія і як швидко це будуть робити перевізників. Для цього вже змінили правила в конкурсі на пасажирські перевезення.

За словами Костянтина Усова, заступника голови КМДА, велику частину формальних пунктів попередніх договорів з перевізниками замінено на реальні.

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Нові маршрутки в Києві / Фото: Сьогодні

Наприклад, в договорі мова йде про граничний температурний режим, перевізники повинні забезпечити в салоні маршрутки: влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів.

Забороняється будь-яке шумове (музика) або візуальне (плакати, компакт-диски, іграшки) забруднення салону. Кожен автобус має бути обладнаний мінімум 5-ю кнопками зупинки на вимогу.

За кабіною повинен висіти плакат певного містом зразка з наступною інформацією:

ідентифікатори перевізника;

особа водія: його фото, дата народження, прізвище, ім'я, по батькові;

номер посвідчення водія;

способи зворотного зв'язку для пасажирів;

права та обов'язки водія та пасажирів.

Нові маршрутки в Києві / Фото: Сьогодні

Що вимагають від водіїв

Водії мають бути одягнені в типову уніформу, кожен з них повинен пройти курс домедичної допомоги та інструктаж про особливості посадки/висадки пасажирів з інвалідністю. Водіям під загрозою одностороннього розірвання договорів категорично забороняється палити в салоні автобуса.

Надання послуги водіями і кондукторами має здійснюватися українською мовою. У разі виникнення конфлікту, пасажир зможе подати на них адресну скаргу.

До речі, в Україні планують з 2030 року випускати на маршрути тільки автобуси на електричній тязі.

Нагадаємо, в Мінінфраструктури запропонували заборонити ввезення на територію України автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Повну заборону планують ввести з 2030 року.