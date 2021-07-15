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Всі автобуси в українських містах стануть електричними

15 липня 2021 11:42

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мінінфраструктури придумало нові правила, які хочуть ввести з 2030 року

Електробуси будуть в пріоритеті

Електробуси будуть в пріоритеті / Фото: bkm.by

В Україні, де електромобілі набувають все більшої популярності, планують з 2030 року випускати на маршрути тільки автобуси на електричній тязі.

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Така ініціатива міститься в проєкті закону, який оприлюднило Міністерство інфраструктури. Документ поки не схвалений Кабінетом Міністрів і не зареєстрований у Верховній Раді.

"Запровадити використання електробусів у сфері регулярних пасажирських перевезень, встановивши, що з 1 січня 2030 року допускаються до використання тільки електробуси", – йдеться в пояснювальній записці до документа.

До цієї дати хочуть поступово посилювати вимоги до перевізників щодо парку електробусів:

  • з 1 січня 2025 року – не менш ніж 20% всіх транспортних засобів;
  • з 1 січня 2027 року – не менш ніж 40%;
  • з 1 січня 2029 року – не менш ніж 80%.

А щоб стимулювати виробництво електробусів всередині країни, відомство пропонує ввести додаткові квоти на вітчизняні автобуси на електротязі.

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Нагадаємо, у Мінінфраструктури запропонували заборонити ввезення на територію України автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Повну заборону планують ввести з 2030 року.

Як повідомляли, в українських містах все активніше використовують електробуси. Наприклад, Київ планує закупити понад 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів.

А про те, як у Хмельницькому під час заряджання загорівся електромобіль, дізнавайтеся із сюжету "Сьогодні":

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