Якого курсу долара чекати на початку тижня – НБУ

Дивіться офіційний курс валют від НБУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 4 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,56 грн;

1 євро – 30,87 грн;

1 злотий – 6,73 грн;

10 російських рублів – 3,64 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар впав на 1 копійку, а євро подорожчав на 5 копійок.

Курс долара восени

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Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що цієї осені курс зафіксується на 27,5 грн/дол.

Водночас президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що значної девальвації гривні чекати не варто і 2021 рік може закінчитися з тим же курсом, що й зараз.

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Причинами для цього служать рекордний збір врожаю і отримання траншу від МВФ у розмірі 2,7 млрд. дол.

Раніше, "Сьогодні" з експертами розбиралися, яким буде курс долара у 2022 році і до чого варто готуватися.

А також писали про те, чому економісти чекають подорожчання долара і що буде з американською валютою насправді.