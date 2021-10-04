Какого курса доллара ожидать в начале недели – НБУ

Смотрите официальный курс валют от НБУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 4 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,56 грн;
- 1 евро – 30,87 грн;
- 1 злотый – 6,73 грн;
- 10 российских рублей – 3,64 грн.
По сравнению с предыдущим банковским днем доллар упал на 1 копейку, а евро подорожал на 5 копеек.
Курс доллара осенью
Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что этой осенью курс зафиксируется на 27,5 грн/долл.
В то же время президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что значительной девальвации гривни ждать не стоит и 2021 год может закончиться с тем же курсом, что и сейчас.
Причинами для этого служат рекордный сбор урожая и получение транша от МВФ в размере 2,7 млрд. долл.
Ранее "Сегодня" с экспертами разбирались, каким будет курс доллара в 2022 году и к чему стоит готовиться.
А также писали о том, почему экономисты ждут подорожания доллара и что будет с американской валютой на самом деле.