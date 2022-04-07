Які види шахрайства з’явились в Україні під час війни – 4 схеми

Під час війни зловмисники придумали нові способи ошукати українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки українці втрачають рідних та майно на війні з російськими окупантами, зловмисники придумують нові способи нагріти руки на чужому горі.

Як передає "Сьогодні" в Національному банку України розповіли про чотири шахрайські схеми та способи маніпуляцій на емоціях громадян в умовах воєнного стану.

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Оренда житла чи евакуація

Зловмисники усвідомлюють, що зараз мільйони українців покинули домівки та шукають прихистку. Тим, хто ще залишився в зонах бойових дій, пропонують за гроші допомогти з виїздом, а після отримання передоплати на картку – зникають.

Аналогічна ситуація з пропозиціями житла. Сайти з нерухомості переповнені пропозиціями оренди квартир за захмарними сумами, але серед них можуть бути й шахраї. Зловмисники можуть перебувати в інших областях, але здавати уявну квартиру в західних областях. Просять передоплату, а потім перестають виходити на зв’язок.

Грошова допомога

Із огляду на велику кількість державних програм підтримки, зловмисники мімікрують під "єПідтримку" чи інший ресурс. Жертвам розсилають фейкові повідомлення на телефони з інформацією про нарахування грошової допомоги. Але з припискою, що для отримання 6500 гривень треба перейти за посиланням.

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Клікати на ці лінки в жодному разі не можна. Є великий ризик завантажити вірус на телефон. У іншому випадку, в новому вікні користувачу запропонують ввести персональні дані, номер та іншу інформацію про банківську картку тощо. Робити цього не слід, адже в обох ситуаціях – це спроба аферистів заволодіти вашими грошима.

Збір грошової допомоги

Для українців є нормою здійснювати благодійні перекази – на лікування дітей, підтримку переселенців, Збройні сили України та інші потреби громадян. Однак робити це потрібно дуже обережно та надсилати гроші лише перевіреним організаціям чи особам.

Шахраї часто прикидаються волонтерами або навіть створюють цілі сайти, за допомогою яких видурюють гроші та персональні дані. Поширений цей спосіб і в соцмережах, де зловмисники зламують чужі сторінки та від імені власників щось продають за передоплатою, але ні товару, ні грошей жертви не отримують.

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Продаж військової амуніції

Ще один новий вид шахрайства – оголошення про продаж бронежилетів та інших товарів для українських військових. Тут є два види обману:

класичний – після отримання грошей, бажаного товару ніхто не отримує;

ще гірший – зловмисники надішлють браковану амуніцію, яка не захистить бійців від куль.

Як захиститися?

За інформацією НБУ, є кілька простих, але дієвих способів захисту від крадіжки грошей. Мовиться про:

захист профілів;

захист техніки;

перевірка інформації.

Насамперед потрібно використовувати паролі до всіх ресурсів з персональними даними та час від часу їх змінювати. Це як ваші соцмережі, так і електронна пошта, банківські застосунки, персональні кабінети на сайтах мобільних операторів чи комунальних служб.

Не зайвою буде подвійна автентифікація. Тоді під час входу до профілю з іншого місця, зміну пароля чи іншу інформацію, повідомлення про це прийде не лише на пошту, а й на смартфон чи в додаток.

На телефонах і комп’ютерах бажано мати антивірус – легальне програмне забезпечення. Російські віруси поширюються якраз через безкоштовне "піратське" ПЗ.

Окрім цього, старайтесь не довіряти інформації з соцмереж та телеграм-каналів. Читайте новини на офіційних і підтверджених ресурсах. Неофіційні ресурси також можуть містити лінки на вірусні чи фішингові сайти або мають на меті поширювати паніку серед громадян.

Якщо вже так сталося, що ви попалися на гачок шахраїв, обов’язково повідомте про це в кіберполіцію. Надіслати інформацію можна на е-мейл: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Раніше ми більш детально розповідали про те, як шахраї наживаються на українцях під час війни. Демонстрували також способи ошукати біженців у Польщі.