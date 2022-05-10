Як у Приват24 додати картку іншого банку – інструкція

Можна користуватися різними картками в одному застосунку / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнти ПриватБанку мають змогу користуватися застосунком і картками у ньому не лише цього банку, а і інших фінустанов.

"Сьогодні" розкаже, як у Приват24 додати інші картки.

Реклама

Покрокова інструкція

У застосунку клієнти мають можливість користуватися не лише картками ПриватБанку, а і проводити банківські операції між картками інших установ. Для того, щоб додати картку у застосунок, потрібно зробити таке:

увійти у Приват24;

перейти у "Гаманець";

натиснути "Додати", а потім "Картка іншого банку";

вказати назву, номер, дату закінчення терміну дії та CVV картки;

підтвердити операцію.

Водночас, якщо з картки ПриватБанку на картку іншого банку переказувати гроші, то буде додатково нараховуватись комісія.

Реклама

Як отримати 2220 грн від ООН через ПриватБанк

Раніше ми пояснювали, що отримати додаткову фінансову допомогу до вже наявної зможуть внутрішньо переміщені особи з числа найвразливіших груп, загалом – 500 тисяч українців.

"Відповідно до укладеного меморандуму виплата додаткової грошової допомоги вразливим домогосподарствам здійснюватиметься за три місяці в розмірі 2220 гривень на кожного члена домогосподарства на місяць, але не більше, ніж для трьох осіб", – пояснили у Мінсоцполітики.

Ті, кому призначили допомогу, можуть отримати її через Western Union в ПриватБанку.

"Після оформлення допомоги Western Union надсилає код переказу в SMS-повідомленні на мобільний телефон отримувача. Якщо немає мобільного телефону, треба ввести свої дані на сайті програми та отримати код банківського переказу у паперовому вигляді на поточну адресу проживання", – йдеться у повідомленні банку.

Отримати переказ Western Union від ООН за кодом Western Union можна такими способами:

Реклама

через Приват24 (мобільний і веб);

у банкоматах, терміналах самообслуговування;

у відділеннях банку;

або зарахувати на картку по телефону клієнтської підтримки 3700 чи у Чат-онлайн.

Ми також розповідали, якою картою найвигідніше розраховуватись за кордоном, і про те, що ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам.