Як підключитися до "Нафтогазу" через ПриватБанк: інструкція

Покрокова інструкція для тих, хто хоче купувати газ у державного постачальника

Підключитися до "Нафтогазу" тепер можна через мобільний банкінг / Фото: Facebook, Flickr, Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Стати клієнтом державної газопостачальної компанії "Нафтогаз" тепер можна не тільки в відділеннях банків, "Нової пошти" і через "Дія", а й за допомогою додатків для онлайн-банкінгу. Послуга доступна для власників житла, які є клієнтами 36 банків (в т. ч. ПриватБанку, Ощадбанку) і користуються будь-яким інтернет- або мобільним банкінгом.

У чому новизна? При подачі заявки на приєднання ідентифікація проходить за допомогою підтвердження запиту в мобільному додатку банку або системі інтернет-банкінгу. Частина інформації в форму заяви підвантажується звідти ж. Крім того, використання BankID НБУ скасовує вимогу додавати скани ІПН та паспорта в заявку.

Як підключиться до "Нафтогазу" через BankID

1. На сторінці подачі заяв на приєднання до постачальника потрібно вибрати спосіб заповнення через ID.GOV.UA.

Вибір способу ідентифікації

2. Система запропонує обрати банк, за допомогою BankID якого пройде ідентифікація. У списку є державні ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк, також десятки приватних фінустанов.

Вибір банку

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3 . Після вибору банку проходить авторизація за процедурою, яку пропонує сам банк. ПриватБанк, наприклад, просить ввести і підтвердити номер телефону.

4. На смартфоні або в системі інтернет-банкінгу потрібно підтвердити ідентифікацію, надавши доступ до контактної інформації, паспортних даних та ІПН.

5. Після надання всіх дозволів на екрані з'явиться заявка на приєднання до "Нафтогазу". Деякі поля в ній вже будуть заповнені. Залишиться додати відсутню інформацію і відправити заявку. Підписати документ можна за допомогою електронного підпису або від руки (потім надати скан).

В "Нафтогазі" підрахували, що 88% їх побутових клієнтів подали заявку на приєднання саме онлайн.

Нагадаємо, раніше "Нафтогаз" встановив тарифи на липень. Всупереч очікуванням багатьох, газ для українців не подешевшав.

А про те, як за останній рік зросла вартість комунальних послуг в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":