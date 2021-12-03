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Сплатити у два кліка: як погасити штраф за порушення ПДР в Monobank зі знижкою 50%

Уляна Лебич
3 грудня, 10:53
Фотофіксація порушення ПДР працює в Україні з червня 2020 року, відповідно кількість штрафів на дорогах збільшилася

Українці можуть оплатити штраф у кілька кліків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За цей час камери зафіксували понад 3,5 мільйонів порушень правил дорожнього руху, відповідно поповнили бюджет України на 376 млн. грн.

Оплатити штраф найзручніше, якщо ви клієнт Monobank, — йдеться у телеграм-каналі Олега Гороховського — співзасновника банку.

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Додаєте своє авто в моніторинг в розділі "Інші платежі — штрафи — додати авто". Якщо порушили ПДР, то вам приходить сповіщення, і в пару кліків рахунок оплачений, ще й зі знижкою 50%.

Цікава статистика

  • Клієнти Моно додали 559 862 авто (в середньому 1,21 авто на клієнта). Серед найбільш популярних: Volkswagen (8,46%), Toyota (4,91%), Renault (4,52%).
  • 547 156 штрафів отримали клієнти банку.
  • 61 — найбільша кількість штрафів, яку отримав 1 клієнт, не рахуючи керівників служб таксі.
  • 7 — найбільша кількість штрафів, яку отримав 1 клієнт по 1 авто за 1 день (сумарно клієнт прокотився на 16 830 гривень)
  • Найчастіше отримують штрафи власники Porsche, на 2м місці власники JAGUAR, замикають трійку власники LINCOLN, але вони швидше за все нерепрезентативні.

Нові правила дорожнього руху

З 1 листопада у правилах дорожнього руху в Україні з’явилися суттєві зміни. Вони насамперед стосуються автомобілістів та велосипедистів на дорогах. Запроваджуються два нових поняття та знаки до них – велосипедна смуга та переїзд. Велосипедні доріжки тепер матимуть свою розмітку та відповідне маркування.

Також почнуть по-новому позначатися "лежачий поліцейський" та виділені місця для паркування вздовж узбіччя.

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А ще з’являться нові знаки на позначення:

  • житлової зони;
  • пішохідної доріжки;
  • початку населеного пункту і його закінчення;
  • напрямки повороту;
  • місця дозволеної зупинки та стоянки;
  • заборони руху транспортних засобів.

Раніше ми повідомляли, як українцям побачити небезпечні ділянки на дорозі та оперативно відстежувати порушення ПДР.

"Сьогодні" також писали, що у 2022 році українці платитимуть податок за купівлю авто, яке коштує понад 45 тис доларів (близько 1,2 млн грн).