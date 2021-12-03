Сплатити у два кліка: як погасити штраф за порушення ПДР в Monobank зі знижкою 50%

Українці можуть оплатити штраф у кілька кліків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За цей час камери зафіксували понад 3,5 мільйонів порушень правил дорожнього руху, відповідно поповнили бюджет України на 376 млн. грн.

Оплатити штраф найзручніше, якщо ви клієнт Monobank, — йдеться у телеграм-каналі Олега Гороховського — співзасновника банку.

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Додаєте своє авто в моніторинг в розділі "Інші платежі — штрафи — додати авто". Якщо порушили ПДР, то вам приходить сповіщення, і в пару кліків рахунок оплачений, ще й зі знижкою 50%.

Цікава статистика

Клієнти Моно додали 559 862 авто (в середньому 1,21 авто на клієнта). Серед найбільш популярних: Volkswagen (8,46%), Toyota (4,91%), Renault (4,52%).

547 156 штрафів отримали клієнти банку.

61 — найбільша кількість штрафів, яку отримав 1 клієнт, не рахуючи керівників служб таксі.

7 — найбільша кількість штрафів, яку отримав 1 клієнт по 1 авто за 1 день (сумарно клієнт прокотився на 16 830 гривень)

Найчастіше отримують штрафи власники Porsche, на 2м місці власники JAGUAR, замикають трійку власники LINCOLN, але вони швидше за все нерепрезентативні.

Нові правила дорожнього руху

З 1 листопада у правилах дорожнього руху в Україні з’явилися суттєві зміни. Вони насамперед стосуються автомобілістів та велосипедистів на дорогах. Запроваджуються два нових поняття та знаки до них – велосипедна смуга та переїзд. Велосипедні доріжки тепер матимуть свою розмітку та відповідне маркування.

Також почнуть по-новому позначатися "лежачий поліцейський" та виділені місця для паркування вздовж узбіччя.

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А ще з’являться нові знаки на позначення:

житлової зони;

пішохідної доріжки;

початку населеного пункту і його закінчення;

напрямки повороту;

місця дозволеної зупинки та стоянки;

заборони руху транспортних засобів.

Раніше ми повідомляли, як українцям побачити небезпечні ділянки на дорозі та оперативно відстежувати порушення ПДР.

"Сьогодні" також писали, що у 2022 році українці платитимуть податок за купівлю авто, яке коштує понад 45 тис доларів (близько 1,2 млн грн).