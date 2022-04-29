Як оформити іпотеку в Польщі — умови кредитування і необхідні документи

Механізм купівлі житла в іпотеку практика доволі розвинута в Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Іноземці в Польщі мають можливість придбати собі житло в іпотеку з певними умовами. Прикладів такого досвіду існує чимало, отримували іпотеку навіть жителі країн, що знаходяться за межами ЄС.
"Сьогодні" розповість вам, за яких умов теорію можна втілити в реальність.
Зауважимо, що особливістю іпотечного кредитування в Польщі є те, що лише невелика частина процесу закріплена у законах, все решта має рекомендаційний характер. Конкретні умови можуть бути встановлені не тільки обраним банком, а й в індивідуальному порядку.
Загалом, якщо ви проживаєте в Польщі легально, офіційно працевлаштовані і маєте джерело постійного доходу, бездоганну кредитну і банківську історію, то оформити іпотечне кредитування у вас буде без проблем. Алгоритм оформлення його має такий вигляд:
- підписання договору із забудовником чи продавцем;
- звернення з пакетом документів в банк;
- розгляд банком заяви і перевірка всіх даних;
- підписання кредитного договору.
Хто може оформити іпотеку, і які документи потрібні?
Іноземці, які отримали карту постійного проживання в Польщі, мають великі шанси оформити кредит на тривалий термін (30-45 років), а ось людям, які мають карту тимчасового проживання, зробити це буде дещо складніше. Адже в такому випадку кредит буде виданий на час, що не перевищує термін дії картки.
За даними migrant.biz.ua, пакет необхідних документів містить в собі:
- закордонний паспорт;
- карту постійного проживання в Польщі або карту тимчасового перебування мінімум на 12 місяців. У другому випадку терміни надання кредиту будуть відповідати терміну її дії;
- свідоцтво про сплату податків;
- довідку про зарплату за останні три-шість місяців;
- договір на рік вперед і довідку про доходи за останні три-шість місяців;
- довідку про доходи за останні півроку-рік;
- довідку про доходи за один-два роки (при веденні власного бізнесу в Польщі);
- довідку про несудимість;
- польський рапорт ВІК, довідку про виплату РІТ та історію руху коштів на банківському рахунку претендента;
- попередній договір із забудовником (девелопером) чи з продавцем нерухомості;
- дозвіл від Міністерства внутрішніх справ Польщі на покупку нерухомості в разі купівлі будинку або земельної ділянки іноземцем, який прожив в країні не менше п'яти років. Потрібно також дозвіл на придбання будь-якої нерухомості, яка розташована в прикордонній зоні.
Які витрати на це?
Окрім безпосередньої вартості житла, вас чекають додаткові витрати:
- 200-300 злотих за огляд нерухомості, що проводить представник банку;
- податок на цивільно-правові дії в розмірі 2% від ринкової вартості нерухомості (у разі купівлі житла від забудовника цей податок не стягується);
- 3,5% від суми кредитування за послуги банку;
- 0,1% іпотечний податок;
- 260 злотих за запис у будинковій книзі та заяву на її виготовлення;
- послуги нотаріуса (при вартості нерухомості від 60 тис. до мільйона злотих ставка складе 1010 злотих плюс 0,4% від суми угоди. Оформлення угоди на суму від одного до двох мільйонів оцінюється вже в 4 770 злотих і 0,2% від суми).
Які банки видають кредити, та які їх умови?
Найчастіше польські банки висувають до іноземців такі вимоги:
- встановити особу іноземного громадянина (чинний закордонний паспорт);
- підтвердити законність перебування в Польщі претендента на оформлення кредиту;
- підтвердити наявність польської прописки;
- вказати законне джерело доходів (необхідно підтвердити документально);
- мати позитивну кредитну історію (в Польщі чи в державі проживання);
- мати номер PESEL.
Cеред найбільш популярних банків, що видають іноземцям іпотеку, є:
Які переваги дає наявність власного житла в Польщі?
Якщо ви маєте власне житло в Польщі, то і можете скористатися деякими перевагами:
- це може посприяти в отриманні мультивізи;
- це дає право не підтверджувати бронювання готелю при оформленні польської візи, а просто прописатися у своїй квартирі (що буде плюсом і при оформленні ПНП);
- це дозволяє придбати автомобіль у Польщі та зареєструвати його за місцем прописки.
За скільки можна купити квартиру в Польщі
Якщо ви надаєте перевагу жити в центрі міста, то квартира вам обійдеться у гривневому еквіваленті в 52,7 тис. грн за квадратний метр (середнє значення по всій Польщі).
Якщо ж ви бажаєте придбати квартиру за межами міста, то доведеться віддати в середньому 37 тис. грн.
500 тис. злотих (орієнтовно 3,4 млн грн та 120 тис. доларів) для купівлі 2-3 кімнатної квартири у Варшаві з ремонтом вам цілком вистачить. Є і варіанти з цінами понад 1 млн. злотих (6,8 млн. грн), але вже розташування, кількість кімнат та якість ремонту там зовсім інша.
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