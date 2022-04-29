Как оформить ипотеку в Польше – условия кредитования и необходимые документы

Механизм покупки жилья в ипотеку практика достаточно развита в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Иностранцы в Польше имеют возможность приобрести жилье в ипотеку с определенными условиями. Примеров такого опыта существует немало, получали ипотеку даже жители стран, находящихся за пределами ЕС.
"Сегодня" расскажет вам, при каких условиях теорию можно воплотить в реальность.
Заметим, что особенностью ипотечного кредитования в Польше является то, что лишь небольшая часть процесса закреплена в законах, все остальное носит рекомендательный характер. Конкретные условия могут быть установлены не только избранным банком, но и в индивидуальном порядке.
В общем, если вы проживаете в Польше легально, официально трудоустроены и есть источник постоянного дохода, безупречная кредитная и банковская история, то оформить ипотечное кредитование вам можно будет без проблем. Алгоритм оформления его выглядит так:
- заключение договора с застройщиком или продавцом;
- обращение с пакетом документов в банк;
- рассмотрение банком заявления и проверка всех данных;
- заключение кредитного договора.
Кто может оформить ипотеку и какие документы нужны?
Иностранцы, получившие карту постоянного проживания в Польше, имеют большие шансы оформить кредит на длительный срок (30-45 лет), а вот людям с картой временного проживания сделать это будет несколько сложнее. Ведь в таком случае кредит будет выдан на время, не превышающее срок действия карты.
По данным migrant.biz.ua, пакет необходимых документов включает в себя:
- загранпаспорт;
- карту постоянного проживания в Польше или карту временного пребывания минимум на 12 месяцев. Во втором случае сроки предоставления кредита будут соответствовать сроку его действия;
- свидетельство об уплате налогов;
- справку о зарплату за последние три-шесть месяцев;
- договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев;
- справку о доходах за последние полгода;
- справку о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);
- справку о несудимости;
- польский рапорт ВИК, справку о выплате РИТ и истории движения средств на банковском счете претендента;
- предварительный договор с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;
- разрешение от Министерства внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет. Нужно также разрешение на покупку любой недвижимости, расположенной в приграничной зоне.
Какие расходы на это?
Кроме непосредственной стоимости жилья, вас ждут дополнительные расходы:
- 200-300 злотых за осмотр недвижимости, проводимой представителем банка;
- налог на гражданско-правовые действия в размере 2% от рыночной стоимости недвижимости (при покупке жилья от застройщика этот налог не взимается);
- 3,5% от суммы кредитования за услуги банка;
- 0,1% ипотечный налог;
- 260 злотых за запись в домовой книге и заявление на ее изготовление;
- услуги нотариуса (при стоимости недвижимости от 60 тыс. до миллиона злотых ставка составит 1010 злотых плюс 0,4% от суммы сделки. Оформление сделки на сумму от одного до двух миллионов оценивается уже в 4770 злотых и 0,2% от суммы).
Какие банки выдают кредиты и какие их условия?
Чаще польские банки предъявляют к иностранцам следующие требования:
- установить личность иностранного гражданина (действующий загранпаспорт);
- подтвердить законность пребывания в Польше претендента на оформление кредита;
- подтвердить наличие польской прописки;
- указать законный источник доходов (необходимо подтвердить документально);
- иметь положительную кредитную историю (в Польше или в государстве проживания);
- иметь номер PESEL.
Среди наиболее популярных банков, выдающих иностранцам ипотеку, есть:
Какие преимущества дает наличие собственного жилья в Польше?
Если у вас есть собственное жилье в Польше, то и можете воспользоваться некоторыми преимуществами:
- это может помочь в получении мультивизы;
- это дает право не подтверждать бронирование отеля при оформлении польской визы, а просто прописаться в своей квартире (что станет плюсом и при оформлении ПНП);
- это позволяет купить автомобиль в Польше и зарегистрировать его по месту прописки.
За сколько можно купить квартиру в Польше
Если вы предпочитаете жить в центре города, квартира вам обойдется в гривневом эквиваленте в 52,7 тыс. грн за квадратный метр (среднее значение по всей Польше).
Если же вы хотите приобрести квартиру за пределами города, придется отдать в среднем 37 тыс. грн.
500 тыс. злотых (ориентировочно 3,4 млн грн и 120 тыс. долларов) для покупки 2-3 комнатной квартиры в Варшаве с ремонтом вам хватит. Есть и варианты с ценами более 1 млн. злотых (6,8 млн грн), но уже расположение, количество комнат и качество ремонта там совсем другое.
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