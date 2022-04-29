Как оформить ипотеку в Польше – условия кредитования и необходимые документы

Механизм покупки жилья в ипотеку практика достаточно развита в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Иностранцы в Польше имеют возможность приобрести жилье в ипотеку с определенными условиями. Примеров такого опыта существует немало, получали ипотеку даже жители стран, находящихся за пределами ЕС.

"Сегодня" расскажет вам, при каких условиях теорию можно воплотить в реальность.

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Заметим, что особенностью ипотечного кредитования в Польше является то, что лишь небольшая часть процесса закреплена в законах, все остальное носит рекомендательный характер. Конкретные условия могут быть установлены не только избранным банком, но и в индивидуальном порядке.

В общем, если вы проживаете в Польше легально, официально трудоустроены и есть источник постоянного дохода, безупречная кредитная и банковская история, то оформить ипотечное кредитование вам можно будет без проблем. Алгоритм оформления его выглядит так:

заключение договора с застройщиком или продавцом;

обращение с пакетом документов в банк;

рассмотрение банком заявления и проверка всех данных;

заключение кредитного договора.

Кто может оформить ипотеку и какие документы нужны?

Иностранцы, получившие карту постоянного проживания в Польше, имеют большие шансы оформить кредит на длительный срок (30-45 лет), а вот людям с картой временного проживания сделать это будет несколько сложнее. Ведь в таком случае кредит будет выдан на время, не превышающее срок действия карты.

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По данным migrant.biz.ua, пакет необходимых документов включает в себя:

загранпаспорт;

карту постоянного проживания в Польше или карту временного пребывания минимум на 12 месяцев. Во втором случае сроки предоставления кредита будут соответствовать сроку его действия;

свидетельство об уплате налогов;

справку о зарплату за последние три-шесть месяцев;

за последние три-шесть месяцев; договор на год вперед и справку о доходах за последние три-шесть месяцев;

справку о доходах за последние полгода;

справку о доходах за один-два года (при ведении собственного бизнеса в Польше);

справку о несудимости;

польский рапорт ВИК, справку о выплате РИТ и истории движения средств на банковском счете претендента;

предварительный договор с застройщиком (девелопером) или с продавцом недвижимости;

разрешение от Министерства внутренних дел Польши на покупку недвижимости в случае покупки дома или земельного участка иностранцем, прожившим в стране не менее пяти лет. Нужно также разрешение на покупку любой недвижимости, расположенной в приграничной зоне.

Какие расходы на это?

Кроме непосредственной стоимости жилья, вас ждут дополнительные расходы:

200-300 злотых за осмотр недвижимости, проводимой представителем банка;

налог на гражданско-правовые действия в размере 2% от рыночной стоимости недвижимости (при покупке жилья от застройщика этот налог не взимается);

3,5% от суммы кредитования за услуги банка;

0,1% ипотечный налог;

260 злотых за запись в домовой книге и заявление на ее изготовление;

услуги нотариуса (при стоимости недвижимости от 60 тыс. до миллиона злотых ставка составит 1010 злотых плюс 0,4% от суммы сделки. Оформление сделки на сумму от одного до двух миллионов оценивается уже в 4770 злотых и 0,2% от суммы).

Какие банки выдают кредиты и какие их условия?

Чаще польские банки предъявляют к иностранцам следующие требования:

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установить личность иностранного гражданина (действующий загранпаспорт);

иностранного гражданина (действующий загранпаспорт); подтвердить законность пребывания в Польше претендента на оформление кредита;

в Польше претендента на оформление кредита; подтвердить наличие польской прописки;

указать законный источник доходов (необходимо подтвердить документально);

(необходимо подтвердить документально); иметь положительную кредитную историю (в Польше или в государстве проживания);

(в Польше или в государстве проживания); иметь номер PESEL.

Среди наиболее популярных банков, выдающих иностранцам ипотеку, есть:

Какие преимущества дает наличие собственного жилья в Польше?

Если у вас есть собственное жилье в Польше, то и можете воспользоваться некоторыми преимуществами:

это может помочь в получении мультивизы;

это дает право не подтверждать бронирование отеля при оформлении польской визы, а просто прописаться в своей квартире (что станет плюсом и при оформлении ПНП);

это позволяет купить автомобиль в Польше и зарегистрировать его по месту прописки.

За сколько можно купить квартиру в Польше

Если вы предпочитаете жить в центре города, квартира вам обойдется в гривневом эквиваленте в 52,7 тыс. грн за квадратный метр (среднее значение по всей Польше).

Если же вы хотите приобрести квартиру за пределами города, придется отдать в среднем 37 тыс. грн.

500 тыс. злотых (ориентировочно 3,4 млн грн и 120 тыс. долларов) для покупки 2-3 комнатной квартиры в Варшаве с ремонтом вам хватит. Есть и варианты с ценами более 1 млн. злотых (6,8 млн грн), но уже расположение, количество комнат и качество ремонта там совсем другое.

Раньше мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Также мы писали, каких работников в Польше катастрофически не хватает.