Найбільше "здивування" року: як змінювалась ціна на газ у Європі

Як змінювалися ціни на газ - інфографіка / Фото: Колаж: Сьогодні

Останнього року ціни на природний газ на вільному ринку в Європі пережили одне з найстрімкіших зростань та обвалів в історії.

"Сьогодні" створили для вас інфографіку, яка наглядно демонструє зростання та падіння ціни.

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Стрімке підвищення почалося весною 2021 року. Ціна блакитного палива за минулий жовтень та цьогорічний відрізняється більш ніж вдесятеро.

Максимум, якого досягнув показник, були 2 тис. доларів за тисячу кубометрів газу.

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Варто зазначити, що ця ціна не є 100% об’єктивним показником, а є досить спекулятивною.

"Ніхто не скасовував біржових спекулянтів, які на кожній такій "біржовій бульбашці" заробляють сотні мільйонів, якщо не мільярдів", – каже у коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімонс на саміті ЄС-Західні Балкани розповіла, що очікує таких високий цін протягом усієї зими. А знижуватись вони почнуть лише після закінчення опалювального сезону.

Але це сталося набагато раніше, ніж очікувалось. Наступного дня після рекордного стрибка ціни обвалились на понад 35% і продовжують тенденцію на падіння далі.

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Причиною такого стрімкого піке вважають висловлювання Путіна напередодні, який заявив, що Росії не потрібен ажіотаж навколо біржових цін на природний газ.

Деякі експерти вважають, що ціна на газ напряму залежить від бажання Росії пошвидше сертифікувати та запустити "Північний потік – 2".

Втім, Олексій Лупоносов впевений, що бажання пошвидше запустити газогін не може впливати напряму на біржові ціни на газ. Однак Росія намагається максимально використати ситуацію на свою користь.