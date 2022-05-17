Кабмін України відпустив ціни на бензин. Віцепрем'єр назвала максимум

Свириденко розповіла про ціни на пальне/Фото: колаж: "Сьогодні"

Держава бажає створити для бізнесу максимально комфортні умови, щоб він наситив ринок необхідною кількістю палива.

Про це під час телемарафону розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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"За результатами сьогоднішнього (17 травня – Ред.) засідання оперативного штабу було прийнято домовленість про припинення цінового регулювання з боку держави, щоб оператори ринку мали змогу наситити його необхідним ресурсом", — зазначила Свириденко.

Вона очікує, що ціни на дизельне паливо не перевищать 58 грн/літр, а на бензин – не більше 52 грн/літр.

"Щойно ми відчуємо, що оператори ринку зловживають своїм становищем, то будемо вводити проти них спеціальні санкції та моніторити ситуацію цілодобово. Ми не допустимо, щоб наших людей і нас з вами обманювали. Таке рішення має призвести до того, що найближчими тижнями черги за паливом зменшуватимуться, а баланс ринку не допустить дефіциту", – сказала Свириденко.

Коли в Україні зникне дефіцит пального

Експерт ринку пального, директор "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн раніше розповідав "Сьогодні", що не потрібно чекати швидкого розвитку подій, адже для європейців криза пального – це навіть більший шок, ніж для українців.

Він зазначає, що проблем із пальним тепер задосить, проте основна – знайти спосіб привезти його до країни.

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"Сподіваюся, до кінця травня можна очікувати, що дефіцит трохи згасне. Він не зникне, але хоча б в основних мережах з'явиться пальне, і ліміти будуть не 5-10 літрів, а 20-30 літрів", – спрогнозував Куюн.

Раніше ми розповідали, як в Україну везуть пальне з Європи.

Також інформували, коли у Києві зникнуть черги за бензином.