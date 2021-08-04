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Кабмін підвищив зарплати тренерам олімпійців

4 серпня, 14:34

Ксенія Капустинська , Ксенія Кадушкіна

Надбавки будуть нараховувати за особливі умови праці, тренерську кваліфікацію, підготовку спортсменів

Кабмін зайнявся питаннями спорту / Фото: НОК України, Кабинет министров Украины

В Україні зростуть оклади працівникам центрів олімпійської підготовки . Надбавки введуть з 2022 року. Їх отримають:

Таке рішення прийняв Кабінет міністрів на засіданні в середу, 4 серпня.

"Це допоможе створити більш сприятливі умови роботи для тренерів високої кваліфікації, які будуть навчати наступне покоління українських медалістів та переможців у всіх видах спорту", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Навіщо це потрібно

На Олімпіади-2020, Яка проходить в японському Токіо, багато українських спортсменів відкрито скаржаться на умови підготовки в Україні та навіть називають це головною причиною втрати медалей. Ось тільки кілька прикладів:

Всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Нагадаємо, також на засіданні 4 серпня Кабмін прийняв постанову про виплату 2 тисяч гривень на кожну дитину з багатодітної малозабезпеченої сім'ї для зборів до школи. Постанова уряду торкнеться тільки тих дітей, які за станом на 1 серпня досяг віку від 6 до 18 років.

А про що ще говорять в Україні та світі 4 серпня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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Джерело: Сьогодні

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