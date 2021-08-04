Кабмин повысил зарплаты тренерам олимпийцев

Кабмин занялся вопросами спорта / Фото: НОК Украины, Кабинет министров Украины

В Украине вырастут оклады работникам центров олимпийской подготовки. Надбавки введут с 2022 года. Их получат:

за особые условия труда;

тренерскую квалификацию;

подготовку спортсменов.

Такое решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 4 августа.

"Это поможет создать более благоприятные условия работы для тренеров высокой квалификации, которые будут обучать следующее поколение украинских медалистов и победителей во всех видах спорта", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зачем это нужно

На Олимпиаде-2020, которая проходит в японском Токио, многие украинские спортсмены открыто жалуются на условия подготовки в Украине и даже называют это главной причиной потери медалей. Вот только несколько примеров:

Бадминтонист Артем Почтарев . Он проиграл два матча на групповом этапе и потерял шансы на выход в следующий раунд. Почтарев посетовал на отсутствие условий для нормальной реабилитации спортсменов.

. Он проиграл два матча на групповом этапе и потерял шансы на выход в следующий раунд. Почтарев посетовал на для нормальной реабилитации спортсменов. Стрелок Павел Коростылев . Он занял четвертое место в пулевой стрельбе с 10 метров, а в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров не попал в финал. По его мнению, провал связан с отсутствием тиров в Украине .

. Он занял четвертое место в пулевой стрельбе с 10 метров, а в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров не попал в финал. По его мнению, провал связан с . Батутист Николай Просторов. Спортсмен не смог пройти квалификацию и пожаловался на старую травму и условия подготовки в Украине: "Условия для тренировок? Наверное, эта тема остается болезненной в нашем виде спорта. И все толкают эти проблемы от одного к другому. Первые говорят: "Я этим не занимаюсь". Вторые говорят: "Я этим не занимаюсь". Третьи говорят: "Показывайте результат – все у вас будет".

Все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Напомним, также на заседании 4 августа Кабмин принял постановление о выплате 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи для сборов к школе. Постановление правительства коснется только тех детей, которые по состоянию на 1 августа достиг возраста от 6 до 18 лет.

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