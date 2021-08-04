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Кабмин повысил зарплаты тренерам олимпийцев

4 августа, 14:34

Ксения Капустинская , Ксения Кадушкина

Надбавки будут начислять за особые условия труда, тренерскую квалификацию, подготовку спортсменов

Кабмин занялся вопросами спорта / Фото: НОК Украины, Кабинет министров Украины

В Украине вырастут оклады работникам центров олимпийской подготовки. Надбавки введут с 2022 года. Их получат:

Такое решение принял Кабинет министров на заседании в среду, 4 августа.

"Это поможет создать более благоприятные условия работы для тренеров высокой квалификации, которые будут обучать следующее поколение украинских медалистов и победителей во всех видах спорта", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зачем это нужно

На Олимпиаде-2020, которая проходит в японском Токио, многие украинские спортсмены открыто жалуются на условия подготовки в Украине и даже называют это главной причиной потери медалей. Вот только несколько примеров:

Все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Напомним, также на заседании 4 августа Кабмин принял постановление о выплате 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи для сборов к школе. Постановление правительства коснется только тех детей, которые по состоянию на 1 августа достиг возраста от 6 до 18 лет.

А о чем еще говорят в Украине и мире 4 августа, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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