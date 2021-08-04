Подготовка к школе: многодетным семьям доплатят по 2000 гривен за каждого ребенка

Постановление правительства коснется только тех детей, которые достигли возраста от 6 до 18 лет

Многодетные малообеспеченные семьи получат выплаты от государства. На фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль / Фото: Кабинет министров Украины, Pixabay

Кабинет министров Украины принял постановление о выплате 2 тысяч гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи. Предполагается, что семьи используют эти средства для подготовки детей к школе с 1 сентября.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на правительственном заседании.

"Эти 2000 гривен помогут многодетным семьям собрать детей к школе и купить необходимые вещи. Общий размер программы составит 290 миллионов гривен, и выплаты будут проведены уже в этом месяце", – сообщил глава Кабмина.

Условия получения помощи

Постановление правительства коснется только тех детей, которые по состоянию на 1 августа достиг возраста от 6 до 18 лет.

По 2 тысячи гривен получат 148 тысяч школьников по всей стране.

Обращаться в органы социальной защиты за назначением помощи не нужно.

Получение выплаты не повлияет на назначение субсидий и льгот – эти 2 тысячи гривен не будут учитываться в качестве доходов семьи.

Детали решения описаны в тексте постановления

Напомним, с 1 июля в Украине повысились пенсии и надбавки для нескольких категорий пенсионеров, в том числе и выплаты для детей в связи с потерей кормильца.

Так, для одного ребенка размер такой пенсии составляет 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то есть равен размеру минимальной пенсии. Прожиточный минимум, а значит и эта пенсия, с 1 июля выросли на 85 грн – с 1769 до 1854 грн, для двух детей 3708 грн – на 170 грн больше, на трех и более 2781 грн.

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