Злякають дорожнечею? Що буде з цінами на кавуни і чи чекатиме дефіциту через війну

Чи будуть українські кавуни влітку 2022 року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через окупацію Росією території Херсонської області українці влітку 2022 залишаться без знаменитих херсонських кавунів. Україні доведеться імпортувати популярний продукт.

Про це пише ТСН.

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Зазначається також, що купівля кавуна у 2022 році коштуватиме українцям значно дорожче, ніж у 2021 році.

"Зараз перевізники ставлять ціну 40-45 тис. гривень. Тобто, доставка до Києва буде близько 2 гривень на кілограмі. Це без урахування собівартості, без упаковки, доставки до супермаркетів та інших витрат. Тобто дві гривні з копійками на кілограм становитиме вартість доставки кавуна", – йдеться у повідомленні.

За попередніми прогнозами, на початку сезону продажів вартість кавунів складе близько 60 грн/кг. Ближче до кінця літа – 25 грн/кг.

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При цьому щороку українці споживають 400 тисяч тонн українських кавунів. З них:

150 тис.т – урожай з Херсонської області;

75 тис. т – з Донеччини, Луганщини, Миколаївщини та Запоріжжя.

Наразі близько половини щорічного врожаю кавунів перебуває під контролем росіян або в зоні, де продовжуються активні бойові дії.

Тому Україна буде змушена звернутися до іпорту кавунів із інших країн. Наприклад, з

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Туреччини;

Азербайджану;

Греції.

Дефіцит черешні

Україна через окупацію Росією південних регіонів втратила майже половину вітчизняного врожаю черешні. Споживачам пропонують імпортну, але ціни на неї часом досягають 200 грн/кг.

Хоча у Києві можна знайти черешню з Буковини та Закарпаття, а також із Вінницької та Одеської областей.

Невелику та кислу ягоду на оптових ринках продають по 35-60 грн , а солодку та велику – вже по 130-200 грн.

Раніше ми розповідали, з дефіцитом якого ще продукту зіткнулися жителі столиці і писали, як окупанти посилюють проблеми на окупованій території Херсонської області.