Застосовувати силу? Хто може вимагати COVID-сертифікати у червоній зоні та кого штрафуватимуть

Кому дозволено перевіряти COVID-сертифікати і які штрафи можна отримати / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 листопада до переліку регіонів "червоної зони" увійшов і Київ, тож нові правила із привілеями для вакцинованих та заборонами для невакцинованих від коронавірусу почали діяти майже по всій країні.

З 8 листопада в силу вступає дозвіл у "червоних зонах" звільняти працівників, які не зробили щеплення від коронавірусу, а відвідувачів лякають штрафами.

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Кого ж насправді можуть звільнити чи штрафувати без сертифікату про вакцинацію, "Сьогодні" розбирались для вас.

Кого можуть звільнити?

Обов’язкова вакцинація в Україні застосовується до:

працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

працівників місцевих держадміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

співробітників закладів освіти та наукових установ (незалежно від типу власності).

За роботу без щеплення від коронавірусу співробітників у цих сферах потрібно звільняти, а у разі допуску до роботи посадова особа отримує штраф розміром від 34 тис. до 170 тис. грн.

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Штрафи у громадському транспорті

У перевізників дещо кращі умови, так, за проїзд у автотранспорті невакцинованої особи штраф заплатить сама людина (від 17 тис. до 34 тис. грн).

А от авіа та залізничним перевізникам доведеться заплатити штраф за пасажирів без сертифікату самостійно (від 17 тис. до 34 тис. грн)

Розважальні заклади та заклади громадського харчування

Кафе, ресторани та ТРЦ також можуть працювати у "червоній зоні" за умови 100% вакцинації співробітників і відвідувачі.

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Штрафи за невиконання цього правила також передбачені.

Член Української ради бізнесу Олена Хотенко у коментарі "Сьогодні" розповіла, що бізнес дуже обурила ця ситуація.

Головне питання підприємців – як перевіряти ці сертифікати у відвідувачів, якщо працівники закладів не мають права цього робити.

Вимагати пред’явити сертифікат може виключно правоохоронець або представник Держпродспоживслужби.

"Що робити з тими людьми, які відмовляються пред'являти документ, відмовляються виконувати вимоги персоналу? Застосовувати силу? Бізнес цього не робитиме. Викликати поліцію щоразу для складання адміністративного протоколу теж не будуть, оскільки цей час, нерви, імідж", – заявила Хотенко.

А от заплатити бізнесменам та відвідувачам за відсутність довідок про вакцинацію доведеться чимало.

Штраф за відсутність такого документу у відвідувачів або співробітників становить від 17 тис. до 34 тис. грн для громадян і від 34 тис. до 170 тис. грн для посадових осіб або власників бізнесу чи організаторів.

"Звісно, всі представники дуже обурені, що держава переклала фінансову відповідальність (штраф) на власників бізнесу. Бізнес сприймає те, що відбувається, з негативом, адже населення, в більшому разі, не готове до вакцинування, мають купу забобонів, а в результаті штрафуватимуть не цих людей, а їхніх керівників", – розповіла член Української ради бізнесу.

Штрафи за підроблені сертифікати

Якщо поліція виявила у вас підробку, фінансове покарання також неодмінно послідує за цим:

штраф за фальшиву довідку про вакцинацію для громадян становить від 17 тис. до 34 тис. грн;

штраф за фальшиву довідку про вакцинацію для посадових осіб становить від 17 тис. до 34 тис. грн.

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