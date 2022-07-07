Інфляція знову прискорилась: що дорожчає найбільше і до чого готуватися українцям

Що у червні відбулося з цінами на товари й послуги / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Економіка України значно постраждала через повномасштабну війну РФ, і, за словами експертів, це лише початок. Наприклад, за підсумками червня інфляція прискорилась до 20,1%.

Про чинники, які впливають на цей показник, і прогнози на майбутнє ідеться в новому звіті Нацбанку України.

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Що дорожчає найбільше

У травні рівень інфляції був зафіксований на рівні 18%. У червні це вже 20,1%. На інфографіці видно, що крива йде стрімко вгору, як і очікування щодо майбутнього росту цього показника.

/ Фото: прес-центр НБУ

Серед чинників, які впливають на зростання інфляції, в НБУ називають такі:

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високі ціни на енергоресурси у світі;

порушення виробничих та логістичних шляхів в Україні;

руйнування активів та інфраструктури;

обмеженість запасів та можливостей імпорту;

окупація територій.

Регулятор зазначає, що інфляційні очікування на майбутнє погіршуються.

Найбільше з початку повномасштабної війни подорожчали ціни на пальне та продукти. Зокрема, через окупацію Росією південних регіонів України, а також збільшення витрат на виробництво і логістику дуже дорогі були ранні овочі. Також швидко зростали ціни на м'ясо через скорочення пропозиції з кількох областей.

Тим часом ціни на пальне дійшли до певного рівня і врешті перестали зростати.

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"Пришвидшення збільшення цін на послуги та непродовольчі товари може передусім відображати зростання витрат бізнесу. Стримують інфляцію фіксований обмінний курс гривні й мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення", – ідеться у звіті регулятора.

Детальні зміни у цінах видно на інфографіці:

/ Фото: прес-центр НБУ

Що таке інфляція і як вона впливає на наші витрати

"Сьогодні" вже пояснювали, що інфляція – це показник, за яким ми розуміємо, як протягом певного часу змінилися ціни і тарифи на споживчі товари та послуги.

Через інфляцію знижується купівельна спроможність грошей. Тобто щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.

Читайте у нашому матеріалі, хто і як обчислює інфляцію і що на неї впливає.

Ми писали також, що стримує шалене зростання цін в Україні і що буде з цінами на кавуни цього літа.