Ілон Маск знов у справі. Біткоїн різко подорожчав через заяву мільярдера

Курс біткоїна виріс через заяву Маска / Фото: Getty Images

Біткоїн, який ще недавно падав нижче психологічної позначки в 30 тис. доларів, раптово перейшов до зростання. Курс уже піднявся вище 32 тис. доларів. Сплеск оптимізму знову викликав Ілон Маск. Він заявив, що Tesla, найімовірніше, знову почне продавати свої електромобілі за біткоїни.

Вранці 22 липня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується на рівні 32,07 тис. доларів, а ринкова капіталізація головної криптовалюти повернулася до рівня вище 600 млрд доларів.

Курс біткоїна 22 липня

"Швидше за все, Tesla відновить прийом біткоїнів... Я б хотів провести ретельну перевірку, щоб підтвердити, що процент використання відновлюваної енергії становить 50% або вище, і що є тенденція до його збільшення. Якщо це вже так, Tesla відновлює прийом біткоїна", – цитує BBC заяву Маска на криптоконференціі B Word.

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Керівник аналітичного департаменту AMarkets Артем Дєєв вважає, що позитивні новини дозволять біткоїну піднятися до 33-34 тис. доларів. Сильніше криптовалюта навряд чи виросте, тому що цього не дозволять фундаментальні фактори, вважає експерт.

Маск обґрунтовує своє ставлення до біткоїна не фінансовими міркуваннями, а екологічними. Tesla раніше розкритикували за рішення приймати оплату за електромобілі в біткоїнах. В результаті компанія відмовилася від цієї практики. Тоді Маск заявив, що Tesla знову розглядатиме біткоїни як платіжний засіб, коли майнінг криптовалюти на 50% і більше буде забезпечуватися електроенергією з відновлюваних джерел. Теперь йому сказали, що це вже сталося.

Як повідомлялося, влітку-2021 головна криптовалюта вже втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. Доларів, які фіксувалися в квітні. Нещодавно біткоіни передрекли обвал ще на 80% .

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сегодня" "Слідами біткоіни":