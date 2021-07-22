Илон Маск снова в деле. Биткоин резко подорожал из-за заявления миллиардера

Курс биткоина вырос из-за заявления Маска / Фото: Getty Images

Биткоин, который еще недавно падал ниже психологической отметки в 30 тыс. долларов, внезапно перешел к росту. Курс уже поднялся выше 32 тыс. долларов. Всплеск оптимизма вновь вызвал Илон Маск. Он заявил, что Tesla, вероятнее всего, вновь начнет продавать свои электромобили за биткоины.

Утром 22 июля, по данным CoinDesk, биткоин торгуется на уровне 32,07 тыс. долларов, а рыночная капитализация главной криптовалюты вернулась к уровню выше 600 млрд долларов.

Курс биткоина 22 июля

"Скорее всего, Tesla возобновит прием биткоинов... Я бы хотел провести тщательную проверку, чтобы подтвердить, что процент использования возобновляемой энергии составляет 50% или выше, и что есть тенденция к его увеличению. Если это уже так, Tesla возобновляет прием биткоинов", - цитирует BBC заявление Маска на криптоконференции B Word.

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Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что позитивные новости позволят биткоину подняться до 33-34 тыс. долларов. Сильнее криптовалюта вряд ли вырастет, т.к. этого не позволят фундаментальные факторы, полагает эксперт.

Маск обосновывает свое отношение к биткоину не финансовыми соображениями, а экологическими. Tesla ранее раскритиковали за решение принимать оплату за электромобили в биткоинах. В итоге компания отказалась от этой практики. Тогда Маск заявил, что Tesla снова будет рассматривать биткоин как платежное средство, когда майнинг криптовалюты на 50% и более будет обеспечиваться электроэнергией из возобновляемых источников. Теперь ему сказали, что это уже произошло.

Как сообщалось, летом-2021 главная криптовалюта уже потеряла около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

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