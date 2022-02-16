Вистачить на путівку до моря! Як за українську монету отримати 30 тис. грн.

В Україні продають коштовні монети / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українську монету у 2 копійки готові придбати за 30 тис грн. І ця сума ще зовсім не межа, адже її вартість може зрости ще більше.

Про це повідомляють на профільному сайті Violity.

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З оголошення стало відомо, що монета датується 2000 роком, а важить вона 1,81 гр. Інформацію про реставрацію автор не зазначив, про стан монети та її дефекти також.

2 копійки / Фото: Violity.com

Чому монета така цінна?

За даними Нацбанку, у 2000 році монети у 2 копійки офіційно не карбувалися. Процес проводився в:

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1992-1994 роках;