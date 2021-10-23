1000 грн за "глюк": VIP-клієнт поскаржився на обслуговування ПриватБанку

VIP-клієнт поскаржився на ПриватБанк / Фото: Колаж: Сьогодні

VIP-клієнт ПриватБанку назвав його найгіршим банком в Україні і розповів про проблеми, які виникли у нього в обслуговуванні.

Про це чоловік залишив відгук на сайті "Мінфін".

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За словами користувача, від проведення будь-яких операцій в банку він постійно втрачав багато часу, зайві гроші та нервував.

Найбільше чоловіка обурює, що через проблеми банку він був змушений постійно сплачувати зайві комісії.

"Хочеш зі своєї карти Приват перекинути гроші на свою карту Приват і закрити там кредитний баланс? – заглючив їх додаток в момент транзакції, змінив карти місцями і вуаля – ти перекинув гроші зі своєї картки на свою карту і заплатив Привату 1000 грн", – пише клієнт.

Також чоловік зазначає, так і не зміг розблокувати свій заморожений рахунок, оскільки ПриватБанк не отримує листи від виконавчої служби.

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"Виконавча бідкається, що відіслала їм уже 6 листів, на руках документи про зняття арешту, але Приват не дивитиметься на них, їм потрібно лист, який до них не доходит, куди звертатись? Куди хочете, до побачення", – йдеться у повідомленні.

Ще одна неприємна ситуація сталась із власником відгуку в касі, за його словами, в нього прийняли гроші, які він хотів покласти на рахунок, а операцію провести не змогли.

"В результаті, втрачаємо півтори години часу, ще пів дня чекаємо, коли вам повернуть ваші гроші, ну і по класиці, платимо Привату 1000 грн",- написав чоловік.

Що відповіли в банку

ПриватБанк залишив свій коментар під відгуком, де написав, що не впізнав свого клієнта і попросив додаткові дані для ідентифікації особи, щоб розібратись в ситуації.

Щодо арешту рахунку, спіробітники ПриватБанку написали наступне:

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"Підстави для зняття арешту встановлюються Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 21.01.2004 № 22".

Як працюватимуть банки в карантин

У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції все більше областей переходять в червону зону карантину, де для вакцинованих громадян діють певні привілеї.

Співробітники ПриватБанку та Ощадбанку розповіли "Сьогодні", що фінансові установи знаходяться у списку виключень і обслуговують клієнтів без ПЛР-тестів та довідок про вакцинацію.

Для відвідування відділення банку потрібно вдягнути маску та тримати дистанцію.

Раніше ми писали, що ПриватБанк встановлює нові обмеження для переводів з картки на картку.

А також повідомляли, що Приват майже наздогнав свій минулорічний прибуток і за 2021 рік заробив 21,2 млрд грн.