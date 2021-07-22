Гривню знову недооцінили. Індекс БігМака показав, скільки "повинен" коштувати долар в Україні

Україна виплата з топ-5 країн з найбільш недооціненою валютою / Фото: Pixabay, НБУ
Долар в Україні "повинен" коштувати близько 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%. Однак у рейтингу "Недооціненість національних валют" Україна поліпшила позицію і опинилася вже не на п'ятому місці з кінця, а на восьмому.
Такі дані опублікував The Economist, ґрунтуючись на так званому "Індексі БігМака".
У США бургер "Біг Мак" коштував на момент проведення дослідження 5,65 долара, тоді як в Україні – 65 гривень, тобто трохи більше 2,3 долара. Отже, за розрахунками аналітиків, "справедливий" курс української валюти – 11,5 гривні за один американський долар, тоді як наразі курс становить 27,24 грн/долар.
Індекс бігмака в липні-2021
П'ять найбільш недооцінених валют світу
- Ліванський фунт – на 70,2%;
- Російський рубль – 59,9%;
- Південноафриканський ранд – 59,6%;
- Азербайджанський манат – 58,9%;
- Турецька ліра – 58,7%.
Три найбільш переоцінені валюти світу
- Венесуельський болівар – на 47,7%;
- Швейцарський франк – 24,7%;
- Норвезька крона – 11,5%.
Що таке Індекс БігМака
"Індекс БігМака" The Economist розраховує з 1986 р. на основі ціни бутерброда в різних країнах світу, щоб визначити, наскільки валюта країни недооцінена (або переоцінена) проти долара США.
За основу береться вартість бургера в Штатах і вважається, що в нацвалюті будь-якої країни він в перерахунку на долари має коштувати стільки ж. Якщо коштує більше – валюта переоцінена до долара, менше – недооцінена.
Вибір саме цього бургера пояснюють тим, що БігМак – своєрідний аналог продуктового кошика, у ньому є хліб, м'ясо та овочі.
Нагадаємо, раніше експерти пояснювали сайту "Сьогодні", що "Індекс БігМака" не слід сприймати надто серйозно. За словами економістів, цей показник розраховують виключно з точки зору паритету купівельної спроможності, а це не відображає впливу всіх фундаментальних факторів в економіці.
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