Гривня знову зміцнилася до долара – офіційний курс

Курс долара не змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 21 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

20.09 21.09 зміна 1 долар США 26,70 грн 26,70 грн 0 1 євро 31,46 грн 31,27 грн - 0,19

У порівнянні з попереднім банківським вдень курс долара не змінився, а от євро впав в ціні на 19 копійок.

1 злотий коштує 6,79 грн, що на 9 копійок менше за попередній день. 10 російських рублів – 3,63 грн, що на 5 копійок менше, ніж 20 вересня.

Що буде з курсом далі

Протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду по долару на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"На наступному тижні гривня може знову зміцнитися, все буде залежати від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він у ту ж мить же викупить надлишки валюти", – прогнозує президент Українського аналітичного центру Олександр Охрименко.

Що відбувалося з курсом:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом .