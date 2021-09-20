Гривня снова укрепилась к доллару – официальный курс

Курс доллара не изменился / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 21 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

20.09 21.09 Изменение 1 доллар США 26,70 грн 26,70 грн 0 1 евро 31,46 грн 31,27 грн - 0,19

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара не изменился, а вот евро упал в цене на 19 копеек.

1 злотый стоит 6,79 грн, что на 9 копеек меньше за предыдущий день. 10 российских рублей – 3,63 грн, что на 5 копеек меньше, чем 20 сентября.

Что будет с курсом дальше

В течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Что происходило с курсом:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.